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В Нью-Йорке вертолёт рухнул на небоскрёб

11.06.2019 11:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В Нью-Йорке вертолет рухнул на небоскреб. Катастрофа случилась в районе Манхэттена через 11 минут после взлета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пилот совершил жесткую посадку на крышу 54-этажного здания.

В Нью-Йорке вертолёт рухнул на небоскрёб

В результате возник пожар. Мужчина погиб на месте. Полиция ведет расследование: версию теракта уже исключили, а крушение назвали несчастным случаем.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за плохих погодных условий: был туман и шел дождь. Прибывшие на место происшествия пожарные быстро ликвидировали возгорание.

В Нью-Йорке вертолёт рухнул на небоскрёб

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Новости США. В Нью-Йорке вертолет рухнул на небоскреб. Катастрофа случилась в районе Манхэттена через 11 минут после взлета, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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