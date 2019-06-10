ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

При пожаре в одесской психиатрической клинике погибли шесть человек

11.06.2019 11:41 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Украины. В одесской психиатрической клинике произошел пожар: погибли шесть человек, еще как минимум четверо находятся в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При пожаре в одесской психиатрической клинике погибли шесть человек

Возгорание возникло на крыше одноэтажного корпуса медучреждения. Огонь полыхал на площади в 500 квадратных метров. Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали 15 человек. Четверо из них скончались, не приходя в сознание.

Около двух часов со стихией боролись полсотни пожарных. Причина возгорания устанавливается.

При пожаре в одесской психиатрической клинике погибли шесть человек

При пожаре в одесской психиатрической клинике погибли шесть человек

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Украины. В одесской психиатрической клинике произошел пожар: погибли шесть человек, еще как минимум четверо находятся в больнице, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Десятки мертвых тюленей находят в Литве на морских пляжах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика