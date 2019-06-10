Госавтоинспекция призывает водителей двухколёсных транспортных средств к неукоснительному соблюдению ПДД

Источник материала: Полесская правда

Анализ оперативной обстановки в сфере безопасности дорожного движения свидетельствует о том, что в летний период обостряется проблема травматизма участников дорожного движения по вине водителей двухколесных транспортных средств, недостаточный уровень дисциплинированности которых нередко является сопутствующим фактором совершения дорожно-транспортных происшествий.



Госавтоинспекция области усиливает контроль за водителями мототранспорта. Запланирован ряд мероприятий, направленных на пропаганду безопасного участия в дорожном движении водителей мотоциклов и мопедов, предупреждение ДТП и формирование взаимовежливых отношений между участниками дорожного движения.

В частности, пройдут рейдовые мероприятия в виде негласного и смешанного контроля за дорожным движением, в том числе с использованием мотопатрулей ГАИ, отработки мест проведения развлекательных мероприятий и отдыха, особенно в вечернее и ночное время.

Рейдовые группы ориентированы на пресечение нарушений ПДД водителями двухколесных транспортных средств, выявление и исключение из участия в дорожном движении мототранспорта, не имеющего документов, подтверждающих право собственности (пользования), собранного кустарным способом либо имеющего конструктивные изменения. Особое внимание будет уделено проведению разъяснительной работы о порядке получения водительского удостоверения, регистрации транспорта, необходимости прохождения технического осмотра и обязательного страхования гражданской ответственности, правилах безопасного поведения на дороге и мерах воздействия в рамках административного и уголовного права в случае выявления нарушений со стороны водителей мототранспорта.

Госавтоинспекция призывает водителей двухколесных транспортных средств к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения и напоминает:

управлять мотоциклом необходимо в застегнутом мотошлеме, застегнутый шлем должен обязательно быть и на пассажире;

для привлечения внимания других участников дорожного движения необходимо двигаться с постоянно включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями (при их наличии);

при движении на двухколесном транспортном средстве водителю всегда нужно оценивать дорожную ситуацию и выполнять все действия, необходимые для обеспечения безопасности, не превышать установленную скорость и избегать неосмотрительного, рискованного выезда на полосу встречного движения;

обязательны своевременная регистрация транспортных средств и прохождение ими техосмотра..

По информации ГАиП ГАИ УВД облисполкома.