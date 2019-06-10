ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госавтоинспекция призывает водителей двухколёсных транспортных средств к неукоснительному соблюдению ПДД

11.06.2019 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Анализ оперативной обстановки в сфере безопасности дорожного движения свидетельствует о том, что в летний период обостряется проблема травматизма участников дорожного движения по вине водителей двухколесных транспортных средств, недостаточный уровень дисциплинированности которых нередко является сопутствующим фактором совершения дорожно-транспортных происшествий.

Госавтоинспекция призывает водителей двухколёсных транспортных средств к неукоснительному соблюдению ПДД
Госавтоинспекция области усиливает контроль за водителями мототранспорта. Запланирован ряд мероприятий, направленных на пропаганду безопасного участия в дорожном движении водителей мотоциклов и мопедов, предупреждение ДТП и формирование взаимовежливых отношений между участниками дорожного движения.

В частности, пройдут рейдовые мероприятия в виде негласного и смешанного контроля за дорожным движением, в том числе с использованием мотопатрулей ГАИ, отработки мест проведения развлекательных мероприятий и отдыха, особенно в вечернее и ночное время.

Рейдовые группы ориентированы на пресечение нарушений ПДД водителями двухколесных транспортных средств, выявление и исключение из участия в дорожном движении мототранспорта, не имеющего документов, подтверждающих право собственности (пользования), собранного кустарным способом либо имеющего конструктивные изменения. Особое внимание будет уделено проведению разъяснительной работы о порядке получения водительского удостоверения, регистрации транспорта, необходимости прохождения технического осмотра и обязательного страхования гражданской ответственности, правилах безопасного поведения на дороге и мерах воздействия в рамках административного и уголовного права в случае выявления нарушений со стороны водителей мототранспорта.

Госавтоинспекция призывает водителей двухколесных транспортных средств к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения и напоминает:

  • управлять мотоциклом необходимо в застегнутом мотошлеме, застегнутый шлем должен обязательно быть и на пассажире;
  • для привлечения внимания других участников дорожного движения необходимо двигаться с постоянно включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями (при их наличии);
  • при движении на двухколесном транспортном средстве водителю всегда нужно оценивать дорожную ситуацию и выполнять все действия, необходимые для обеспечения безопасности, не превышать установленную скорость и избегать неосмотрительного, рискованного выезда на полосу встречного движения;
  • обязательны своевременная регистрация транспортных средств и прохождение ими техосмотра..

По информации ГАиП ГАИ УВД облисполкома.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Изменение режима работы светофоров на площади Кирова в Пинске приведёт к заторам
Новости дня
Новости разные
 
Трудовые мигранты из Беларуси смогут зарабатывать пенсии в странах ЕАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • рубашка женская с коротким рукавом в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика