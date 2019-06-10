Изменение режима работы светофоров на площади Кирова в Пинске приведёт к заторам

Комиссией по безопасности дорожного движения горисполкома было рассмотрено обращение пинчанина об увеличении времени работы зеленого сигнала светофора для пешеходов на улицах Завальная и Горького в г. Пинске.
«Режим работы указанного светофорного объекта осуществляется в соответствии с проектной документацией, он наиболее оптимален и безопасен как для транспортных средств, так и для пешеходов. В случае увеличения времени работы зеленого сигнала светофора для пешеходов увеличивается время ожидания для транспортных средств, что приведет к заторовым ситуациям. В соответствии с этим принято решение отказать в изменении времени работы зеленого сигнала светофора для пешеходов на улицах Завальная и Горького в г. Пинске», — сообщает газета «Пінскі веснік» результаты рассмотрения обращения комиссией по безопасности дорожного движения горисполкома.