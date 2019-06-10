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Художник Владимир Цеслер предложил свой вариант логотипа к Евроиграм

11.06.2019 12:29 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларуский художник и дизайнер Владимир Цеслер представил свой вариант логотипа к Евроиграм. Работу он выложил в Instagram.

Альтернативное лого ко II Европейским играм от Цеслера вышло минималистичным. В комментариях беларусы заметили, что буквы, которые складываются в слово «Minsk», расположены в том же цветовом порядке, что и кольца – символы Олимпийских игр. Публикация набрала 611 лайков.

А вот, как выглядит официальный логотип к Евроиграм (автор неизвестен):

Напомним, не так давно Цеслер также делился плодами своего творчества. В феврале он предложил логотип для БНР101, а конце апреля поделился своим видением горы Рашмор, если бы она была в Беларуси. На ней он изобразил портреты пяти президентов Беларуси: пять голов Александра Лукашенко.

Фото обложки: @vovatsesler.

 
 
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Беларуский художник и дизайнер Владимир Цеслер представил свой вариант логотипа к Евроиграм. Работу он выложил в Instagram. Альтернативное лого ко II Европейским играм...
 
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