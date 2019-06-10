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Художник Владимир Цеслер предложил свой вариант логотипа к Евроиграм
Источник материала: KYKY>
Беларуский художник и дизайнер Владимир Цеслер представил свой вариант логотипа к Евроиграм. Работу он
Альтернативное лого ко II Европейским играм от Цеслера вышло минималистичным. В комментариях беларусы заметили, что буквы, которые складываются в слово «Minsk», расположены в том же цветовом порядке, что и кольца – символы Олимпийских игр. Публикация набрала 611 лайков.
А вот, как выглядит официальный логотип к Евроиграм (автор неизвестен):
Напомним, не так давно Цеслер также делился плодами своего творчества. В феврале он
Фото обложки: @vovatsesler.
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Беларуский художник и дизайнер Владимир Цеслер представил свой вариант логотипа к Евроиграм. Работу он выложил в Instagram. Альтернативное лого ко II Европейским играм...
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