Художник Владимир Цеслер предложил свой вариант логотипа к Евроиграм

Источник материала: KYKY

Беларуский художник и дизайнер Владимир Цеслер представил свой вариант логотипа к Евроиграм. Работу он выложил в Instagram.

Альтернативное лого ко II Европейским играм от Цеслера вышло минималистичным. В комментариях беларусы заметили, что буквы, которые складываются в слово «Minsk», расположены в том же цветовом порядке, что и кольца – символы Олимпийских игр. Публикация набрала 611 лайков.

А вот, как выглядит официальный логотип к Евроиграм (автор неизвестен):

Напомним, не так давно Цеслер также делился плодами своего творчества. В феврале он предложил логотип для БНР101, а конце апреля поделился своим видением горы Рашмор, если бы она была в Беларуси. На ней он изобразил портреты пяти президентов Беларуси: пять голов Александра Лукашенко.

Фото обложки: @vovatsesler.