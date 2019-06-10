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Цеслер придумал свой логотип к Европейским играм
Источник материала: Партизан
В понедельник дизайнер и художник Владимир Цеслер опубликовал свою версию логотипа Вторых Европейских игр, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня.
Никаких комментариев к своей работе Цеслер не давал. В «логотипе» считывается аллюзия на олимпийские кольца, пишет
А какой официальный логотип Игр?
Официальный логотип Вторых Европейских игр был презентован 7 юля 2018 года. Одним из условий конкурса идей было обращение к слогану игр: «Иди за мечтой». Авторы – к сожалению, таки не ясно, кто создал это лого, – аппелировали к белорусской легенде о папарць-кветке, которая цветет в Купальскую ночь.
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В понедельник дизайнер и художник Владимир Цеслер опубликовал свою версию логотипа Вторых Европейских игр, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня.
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