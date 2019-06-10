Вытеснили США: Беларусь стала четвертым поставщиком сухого молока на китайский рынок

В целом за четыре месяца поставки СОМ в КНР выросли на 30,9%. Наибольшую долю в структуре импорта занимает Новая Зеландия с долей в 57%. ЕС удвоил свои объемы поставок в Китай и занимает 26% рынка КНР. Далее следуют Австралия и Беларусь. При этом объем поставок из США за тот же период упал на 89,1%, сообщает