Самая дорогая картина мира. Стало известно, где находится пропавший шедевр Леонардо да Винчи

Стало известно, что самая дорогая картина мира — шедевр Леонардо да Винчи Спаситель мира (Salvator Mundi) находится на суперяхте крон-принца Саудовской Аравии Моххамеда бин Салмана.

Картина Спаситель мира была продана на аукционе Christie`s в 2017 году за $450 млн / Фото: @Christie`s





Artnet со ссылкой на представителей, принимавших участие в транспортировке работы. Они сообщили, что работала была перемещена среди ночи на самолете MBS на яхту Serena. Местонахождения картины с момента продажи ее на аукционе Christie’s за рекордную сумму — $450 млн в Нью-Йорке в 2017 году долгое время оставалось неизвестным. О том, где находится картина сообщило изданиесо ссылкой на представителей, принимавших участие в транспортировке работы. Они сообщили, что работала была перемещена среди ночи на самолете MBS на яхту Serena.





В сентябре прошлого года картина должна была быть выставлена на выставке в парижском Лувре. Но за несколько недель до выставки, ее открытие было перенесено, а потом и вовсе отменено. Посольства Саудовской Аравии в Лондоне и Вашингтоне не ответили на просьбу прокомментировать местонахождение картины, как и пресс-служба Christie’s.