|
Самая дорогая картина мира. Стало известно, где находится пропавший шедевр Леонардо да Винчи
Источник материала: Партизан
В последнее время в кругу миллиардеров наметилась тенденция выставлять великие произведения искусства на суперяхтах.
Стало известно, что самая дорогая картина мира — шедевр Леонардо да Винчи Спаситель мира (Salvator Mundi) находится на суперяхте крон-принца Саудовской Аравии Моххамеда бин Салмана.
Картина Спаситель мира была продана на аукционе Christie`s в 2017 году за $450 млн / Фото: @Christie`s
Местонахождения картины с момента продажи ее на аукционе Christie’s за рекордную сумму — $450 млн в Нью-Йорке в 2017 году долгое время оставалось неизвестным. О том, где находится картина сообщило издание
В сентябре прошлого года картина должна была быть выставлена на выставке в парижском Лувре. Но за несколько недель до выставки, ее открытие было перенесено, а потом и вовсе отменено. Посольства Саудовской Аравии в Лондоне и Вашингтоне не ответили на просьбу прокомментировать местонахождение картины, как и пресс-служба Christie’s.
Издание
На суперяхте миллиардера Джо Льюиса Aviva стоимостью $250 млн, которая пришвартовалась в Темзе в прошлом году, на нижней палубе обнаружили Триптих Фрэнсиса Бэкона. Кроме того, известно, что Джо Льюис обладает одной из самых крупных частных коллекций произведений искусства в мире. В ней находятся картины Дега, Люсьена Фрейда, Климта, Модильяни, Матисса и Пикассо и др.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последнее время в кругу миллиардеров наметилась тенденция выставлять великие произведения искусства на суперяхтах.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)