Налоговая взялась за таксистов, которые возят пассажиров из аэропорта Минск

В налоговой отмечают, что некоторые перевозчики используют разные незаконные схемы: завышают тарифы, скрывают выручку, применяют надуманные скидки размером до 99 процентов.





Специалисты дают следующие рекомендации, как бороться с такими таксистами. Так, пассажир может отказаться от оплаты услуги, если таксист ехал с выключенным кассовым суммирующим аппаратом, совмещенным с таксометром, или вообще без оборудования. Исключения для машин с электронной информационной системой, потому что оплата производится в безналичном порядке.





Одно из распространенных нарушений — работа такси под видом оказания услуг по аренде автомобиля (так называемые «АА»). При этом многие перевозчики используют кассовый суммирующий аппарат, не совмещенный с таксометром. Ссылаются на то, что машина не является обычным автомобилем-такси.





— Формально таксометра нет, и вроде бы пассажир никуда не денется и достанет кошелек, но есть нюанс. Обязанность клиента оплатить проезд следует из договора, который водитель должен предложить заключить до начала поездки. А если такой бумаги нет, то какая оплата? — поясняют в налоговой.









В преддверии II Европейских игр работники городской налоговой вместе с ГАИ изучили ситуацию с перевозкой пассажиров из аэропорта Минск. Первые останавливали такси, вторые общались с водителями и пассажирами, контролировали, включен ли таксометр. И почти все водители (даже легальные перевозчики!) говорили, что везут знакомых.





Совместные мероприятия работников налоговой и ГАИ на территории Национального аэропорта Минск продолжатся.