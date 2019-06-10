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Налоговая взялась за таксистов, которые возят пассажиров из аэропорта Минск

11.06.2019 11:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Налоговая Минска намерена контролировать таксистов, которые возят пассажиров из Национального аэропорта Минск, сообщает «Минск-Новости».

В налоговой отмечают, что некоторые перевозчики используют разные незаконные схемы: завышают тарифы, скрывают выручку, применяют надуманные скидки размером до 99 процентов.

Специалисты дают следующие рекомендации, как бороться с такими таксистами. Так, пассажир может отказаться от оплаты услуги, если таксист ехал с выключенным кассовым суммирующим аппаратом, совмещенным с таксометром, или вообще без оборудования. Исключения для машин с электронной информационной системой, потому что оплата производится в безналичном порядке.

Одно из распространенных нарушений — работа такси под видом оказания услуг по аренде автомобиля (так называемые «АА»). При этом многие перевозчики используют кассовый суммирующий аппарат, не совмещенный с таксометром. Ссылаются на то, что машина не является обычным автомобилем-такси.

— Формально таксометра нет, и вроде бы пассажир никуда не денется и достанет кошелек, но есть нюанс. Обязанность клиента оплатить проезд следует из договора, который водитель должен предложить заключить до начала поездки. А если такой бумаги нет, то какая оплата? — поясняют в налоговой.


В преддверии II Европейских игр работники городской налоговой вместе с ГАИ изучили ситуацию с перевозкой пассажиров из аэропорта Минск. Первые останавливали такси, вторые общались с водителями и пассажирами, контролировали, включен ли таксометр. И почти все водители (даже легальные перевозчики!) говорили, что везут знакомых.

Совместные мероприятия работников налоговой и ГАИ на территории Национального аэропорта Минск продолжатся.

 
Теги: Минск
 
 
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Налоговая Минска намерена контролировать таксистов, которые возят пассажиров из Национального аэропорта Минск, сообщает «Минск-Новости».
 
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