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У Путина заявили, что "хозяин Молдовы" тайно предложил федерализацию страны
Источник материала: Партизан
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак, являющийся спецпредставителем президента Путина по вопросам сотрудничества с Молдовой, заявил, что молдавский олигарх, лидер Демократической партии Влад Плахотнюк предложил пророссийской Партии социалистов создать совместную коалицию и, в частности, урегулировать приднестровский конфликт путем федерализации Молдовы.
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По словам Плахотнюка, именно Россия, в частности Козак, предлагал ему решить приднестровский конфликт через федерализацию республики. Однако Козак утверждает: 3 июня в конце встречи с представителями Демократической партии Плахотнюк в присутствии своих соратников в конверте передал предложения об условиях создания коалиции с Партией социалистов.
"Ознакомившись с содержанием конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы", - сказал Козак.
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Вице-премьер РФ Дмитрий Козак, являющийся спецпредставителем президента Путина по вопросам сотрудничества с Молдовой, заявил, что молдавский олигарх, лидер...
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