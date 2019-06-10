Лунный календарь садовода и огородника с 11 по 25 июня

Источник материала: Аргументы и факты

С 11 июня (03.29) по 13 июня (07.02)

Луна в Весах

Высадка овощной и цветочной рассады, посадка контейнерных растений. Черенкование травянистых многолетников и декоративных кустарников. Полив и подкормка растений минеральными удобрениями.

С 13 июня (07.02) по 15 июня (12.03)

Луна в Скорпионе

Посев на рассаду овощных многолетников (луки, любисток, ревень, щавель и др.). Высадка рассады теплолюбивых овощных и цветочных растений. Закладка нового газона. Полив и подкормка растений минеральными удобрениями.

С 15 июня (12.03) по 17 июня (19.13)

Луна в Стрельце. 17 июня Полнолуние в 11.31

Уход за почвой и растениями, исключая полив и подкормку. В день полнолуния растения лучше оставить в покое.

С 17 июня (19.13) по 20 июня (05.00)

Луна в Козероге

Повторный посев овощных (зеленные, репа, редька, горох). Посадка контейнерных (с комом земли на корнях) травянистых многолетников, деревьев и кустарников. Полив и подкормка растений органическими удобрениями.

С 20 июня (5.00) по 22 июня (17.01)

Луна в Водолее

Уход за почвой и растениями, исключая полив и подкормку. Возможен посев на рассаду овощных и цветочных многолетников, но всхожесть будет низкой, зато выжившие растения в дальнейшем станут крепкими и урожайными.

С 22 июня (17.01) по 25 июня (05.38)

Луна в Рыбах

Летний посев овощных (зеленные, репа, редька, горох). Летняя обрезка декоративных кустарников. Полив и подкормка растений органическими удобрениями.