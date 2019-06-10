ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лунный календарь садовода и огородника с 11 по 25 июня

11.06.2019 13:03 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Лунный календарь садовода и огородника с 11 по 25 июня
shutterstock.com

С 11 июня (03.29) по 13 июня (07.02)

Луна в Весах

Высадка овощной и цветочной рассады, посадка контейнерных растений. Черенкование травянистых многолетников и декоративных кустарников. Полив и подкормка растений минеральными удобрениями.

С 13 июня (07.02) по 15 июня (12.03)

Луна в Скорпионе

Посев на рассаду овощных многолетников (луки, любисток, ревень, щавель и др.). Высадка рассады теплолюбивых овощных и цветочных растений. Закладка нового газона. Полив и подкормка растений минеральными удобрениями.

Лунный календарь садовода и огородника с 11 по 25 июня Обед для огорода. Как правильно подкармливать растения в июне

С 15 июня (12.03) по 17 июня (19.13)

Луна в Стрельце. 17 июня Полнолуние в 11.31 

Уход за почвой и растениями, исключая полив и подкормку. В день полнолуния растения лучше оставить в покое.

С 17 июня (19.13) по 20 июня (05.00)

Луна в Козероге

Повторный посев овощных (зеленные, репа, редька, горох). Посадка контейнерных (с комом земли на корнях) травянистых многолетников, деревьев и кустарников. Полив и подкормка растений органическими удобрениями.

С 20 июня (5.00) по 22 июня (17.01)

Луна в Водолее

Уход за почвой и растениями, исключая полив и подкормку. Возможен посев на рассаду овощных и цветочных многолетников, но всхожесть будет низкой, зато выжившие растения в дальнейшем станут крепкими и урожайными.

С 22 июня (17.01) по 25 июня (05.38)

Луна в Рыбах

Летний посев овощных (зеленные, репа, редька, горох). Летняя обрезка декоративных кустарников. Полив и подкормка растений органическими удобрениями.

Лунный календарь садовода и огородника с 11 по 25 июня
Грядки под окном. Можно ли сажать картошку возле многоэтажного дома?
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«АиФ» продолжает публикацию актуальных советов для садоводов и огородников.
 
Новости дня
Новости разные
 
Реконструкторы воссоздадут эпизоды обороны Брестской крепости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика