Трудовые мигранты из Беларуси смогут зарабатывать пенсии в странах ЕАЭС

Источник материала: Tut.by

В ЕАЭС готовится к подписанию соглашение о пенсионном обеспечении в союзе. По этому договору Беларусь будет платить пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭС. Планируется, что соглашение будет подписано осенью и ратифицировано всеми государствами — членами ЕАЭС до конца года, пишет РБК.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Соглашение о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину. Проект соглашения был размещен Евразийской экономической комиссией еще в марте, а в середине мая Минтруд России направил на рассмотрение Экспертного совета при правительстве соответствующий пакет документов, попросив согласовать их «в возможно короткий срок», следует из письма Минтруда России, копия которого есть у РБК.

В пресс-службе Минтруда России сообщили РБК, что соглашение вступит в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами — членами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу. «Планируется, что соглашение будет подписано осенью и ратифицировано всеми государствами — членами ЕАЭС до конца года», — ответили в Минтруде России. В ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан.

Как пенсии мигрантам в ЕАЭС платятся сегодня

Сейчас на территории бывшего Советского Союза действует Соглашение о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения от 1992 года. Его участниками являются нынешние члены ЕАЭС. Согласно этому договору, пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства. Это «делает практически невозможной задачей реализацию пенсионных прав трудящихся в полном объеме, который сформирован ими за годы работы на территориях нескольких государств-членов», говорится в пояснительной записке к проекту соглашения (есть у РБК).

При этом сейчас в ЕАЭС разный размер пенсионных взносов с зарплат. Например, в России — 22%, Беларуси — 29% (28% наниматель + 1% сам работник), в Казахстане — 10%, в Армении — 10%, в Кыргызстане нет фиксированной ставки.

Как будут платиться пенсии после ратификации соглашения

Основной принцип — пенсия будет следовать за пенсионером. Стаж, приобретенный на территории разных государств-членов, будет суммироваться. Пенсия, в итоге назначенная в одном из государств-членов, будет «экспортироваться» в случае переезда пенсионера в другую страну ЕАЭС.

Если мигрант, например, из Казахстана по достижении пенсионного возраста получил право на страховую пенсию по старости в России, то даже при возвращении в Казахстан пенсию ему продолжит выплачивать Россия. Если российский гражданин получил право на пенсию по старости, а затем переехал, например, в Армению, пенсию ему также будет платить Россия.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Но соглашение не будет распространяться задним числом на периоды трудовой деятельности до его вступления в силу. Это значит, что первое назначение пенсии по старости гражданину, переехавшему из одной страны ЕАЭС в другую, будет возможно не ранее 2020 года. При этом продолжительность российского стажа, за который будет производиться экспорт пенсии, составит не более одного года в 2020 году, двух лет — в 2021 году и т.д.

Это не касается отношений России и Беларуси в пенсионной сфере, где уже действует соглашение об экспорте пенсии с 2006 года.

Сколько заплатит Пенсионный фонд России?

Согласно письму Минтруда России, в 2020—2021 годах (расчет был проведен на текущую бюджетную трехлетку) дополнительные расходы Пенсионного фонда России (ПФР) на выплаты пенсий по новому договору составят в общей сложности около 5,3 миллиона белорусских рублей в пересчете. Эта цифра складывается из: пенсий гражданам Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана (в том числе тем, кто продолжает проживать на территории России после назначения пенсии) на общую сумму около 2,4 миллиона белорусских рублей; пенсий пожилым россиянам, которые после назначения пенсии переедут жить в другие страны ЕАЭС, на общую сумму около 2,9 миллиона рублей.

Суммы невелики, поскольку формируются на основе отчислений, которые произведут мигранты после ратификации соглашения между странами ЕАЭС. Однако постепенно выплаты будут расти, так как отчисления в ПФР, полученные после подписания соглашения, будут накапливаться.

Куда идут пенсионные взносы за мигрантов сейчас

Согласно российскому законодательству работодатель делает отчисления в ПФР за иностранных работников, однако сегодня они не могут претендовать на пенсионные выплаты. При этом компании освобождены от пенсионных взносов за высококвалифицированных иностранных сотрудников, временно пребывающих в России.

«Мигранты и их работодатели делают огромное количество отчислений в различные бюджеты: например, в 2016 году поступления в бюджет Москвы от НДФЛ, уплаченного иностранными работниками, больше чем в два раза превысили поступления от нефтегазового сектора, — рассказывает директор Центра помощи мигрантам Батыржон Шерматов. — Работодатели обязаны делать отчисления и в Пенсионный фонд за работников на тот случай, если они оформят гражданство. Но это происходит редко, и я не знаю ни одного случая, когда мигрант мог бы претендовать на свои отчисления».

Какие вопросы остаются

Порядок обращения за пенсией еще будет определен отдельным документом — Порядком применения соглашения. Согласно механизму «экспорта пенсий» выплаты будут переводиться сначала Пенсионному фонду той страны, где проживает пенсионер, а уже затем — на счет конкретного лица.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Определить, какую сумму мигрант получит в итоге на родине, — невозможно, — считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. — Это будет решать сторона, где он зарегистрирован. Более того, мы не знаем, как это сложится с учетом курса валют и как пенсионные фонды будут распределять эту сумму».

«Уже после подписания договора могут возникнуть вопросы, ведь механизм распределения накоплений пока не до конца понятен, — согласен руководитель Профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов. — Конечно, мигрантам, отработавшим в России, было бы предпочтительнее, чтобы выплаты осуществлялись в том объеме, который предусматривает российское законодательство».

Куда едут мигранты

Согласно отчету Евразийской экономической комиссии, опубликованному в октябре 2018 года, в России из всех стран ЕАЭС самое большое количество рабочих мигрантов, однако только 0,01% — выходцы из других стран ЕАЭС. Основной состав приезжих в Россию — из других стран СНГ, например из Узбекистана, Таджикистана. Уровень зарплат в России выше, чем где-либо в ЕАЭС. Согласно докладу «Социально-демографические индикаторы», который ЕЭК опубликовала в марте этого года, средняя заработная плата составляет:

в России — $ 695;

в Казахстане — $ 471;

в Беларуси — $ 470;

в Армении — $ 358;

в Кыргызстане — $ 236.

Это чревато ситуацией, когда россияне, заработавшие трудовой стаж в других странах ЕАЭС, будут получать пенсию значительно ниже той, что могли бы заработать в России. Александр Сафонов полагает, что в таком случае — если пенсионер будет жить в России — государство будет индексировать выплаты до уровня прожиточного минимума, как это обстоит сейчас с теми пенсионерами, у которых сформировалась низкая пенсия.

Александр Сафонов отмечает, что подписание пенсионного соглашения ЕАЭС — часть интеграционных процессов, которые идут по всему миру и продиктованы 102-й конвенцией Международной организации труда, которую Россия ратифицировала в прошлом году, основное ее значение в том, чтобы пенсия человека была не менее 40% от его прежнего заработка. «Это механизм защиты не только граждан страны, но и мигрантов в том числе в системе социального обеспечения, — объясняет Сафонов. — Это первый подход, попытка отрегулировать сложные вопросы. Но потом возникнет масса кейсов, и в зависимости от их распространенности нужно будет принимать решения».

Ранее заведующая отделом человеческого развития и демографии Института экономики НАН Анастасия Боброва отмечала, что в договоре о пенсионном обеспечении трудящихся государств есть минусы для Беларуси. — Работа по определенной специальности, на определенной должности или в определенных условиях труда в одной стране ЕАЭС и аналогичные периоды стажа не будут суммироваться. Это может лишить наших соотечественников законно заработанных надбавок к пенсии, — поясняла эксперт. По мнению Анастасии Бобровой, в договоре усматривается «дискриминация по отношению к лицам, всю жизнь отработавшим в одной стране». Документ также, считает эксперт, «спровоцирует дальнейший отток трудовых ресурсов из Беларуси в Россию в расчете заработать пенсию». По статистике, зарплаты и пенсии в России выше, чем в Беларуси.