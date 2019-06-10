ГАИ: водохранилища и «зеленые зоны» под контролем

Источник материала: Новости Дзержинска

Многие планируют отдохнуть вблизи водоемов на природе. Количество транспортных средств, выезжающих за город, возрастет. При этом некоторые отдыхающие на «зеленой зоне» разжигают костры в неположенных местах, моют автомобили и мусорят на прилегающей территории.

ГАИ рекомендует водителям при посещении мест отдыха располагать автомобили на площадках, предназначенных для остановки и стоянки транспортных средств или на обочине автомодорог. Водохранилища и "зеленые зоны" Минского района в ближайшие выходные будет патрулировать рейдовые группы. Особое внимание инспекторы ГАИ будут уделять соблюдению правил остановки и стоянки.

Госавтоинспекция напоминает, что в отношении граждан, не выполняющих требования нормативных документов Республики Беларусь, может быть применено наказание в соответствии со статьями КоАП:

Ст.18.22 ч.1,2,3,4 – остановка и стоянка транспортного средства с нарушением правил дорожного движения - предупреждение либо до 1 б.в., повторно – 2 б.в.; ч.3 – 5 б.в, ч.4 – 10 б.в.

Ст.15.30 ч. 1 – загрязнение леса отходами или сточными водами либо иным способом – предупреждение или до 20 б.в.

Ст.15.30 ч. 2 – загрязнение древесно-кустарниковой растительности, не входящей в государственный лесной фонд, отходами или сточными водами либо иным способом - предупреждение либо до 20 б.в.

Ст.15.58 – разжигание костров в запрещенных местах –предупреждение либо до 12 б.в.

Ст.15.63. ч.2 – нарушение законодательства Беларуси об обращении с отходами – предупреждение, 5-50 б.в.).

Ст.15.51, часть 2 – нарушение режима содержания водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов или водоохранного режима на водосборах, их загрязнение (до 10 б.в).в т.ч. остановка транспорта возле уреза воды, ИП – до 30 б.в., юрлица – до 50 б.в.

Ст.18.36 часть 4 – въезд на автодорогу общего пользования транспортного средства и съезд с нее в неустановленных или необустроенных местах – 0.2-1 б.в.

Кроме того, Госавтоинспекция напоминает водителям о повышенной аварийности на загородных трассах в выходные дни и рекомендует строго выполнять требования Правил дорожного движения.

Если при нарушении водителями правил остановки создано препятствие для дорожного движения или возникла угроза безопасности граждан, сотрудники ГАИ вправе произвести принудительную отбуксировку (эвакуацию) таких транспортных средств.



