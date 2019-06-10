Температура воздуха минимальная ночью составит от плюс 11 на севере до 20 на юге Беларуси, максимальная днем - плюс 27-33.
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Жара в Беларуси продержится до конца недели, на завтра – оранжевый уровень
11.06.2019 12:30 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха минимальная ночью составит от плюс 11 на севере до 20 на юге Беларуси, максимальная днем - плюс 27-33.
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 12 июня, жаркая погода сохранится до конца недели.
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