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Жара в Беларуси продержится до конца недели, на завтра – оранжевый уровень

11.06.2019 12:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Жара в Беларуси продержится до конца недели, на завтра – оранжевый уровень
shutterstock.com

Жара в Беларуси продержится до конца недели, на завтра – оранжевый уровень Кружок огурца, веточка тархуна. Как утолить жажду в жару
Днем в среду 12 июня на большей части территории максимальная температура воздуха достигнет 30-33 градусов выше нуля, передеют в Белгидромете. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь днем местами по северо-востоку пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью составит от плюс 11 на севере до 20 на юге Беларуси, максимальная днем - плюс 27-33.

 
 
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 12 июня, жаркая погода сохранится до конца недели.
 
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