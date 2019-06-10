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«Чувствую гордость». Как белоруски садятся на шпагат просто для себя
Источник материала: Tut.by
GO.TUT.BY поговорил с белорусками, которые задались целью сесть на шпагат — и справились с этой задачей. А еще узнал у инструктора, как быстро можно улучшить растяжку и кому от этой идеи лучше отказаться.
«Чувствую гордость»
Марии Жданович 32 года. Долгое время она работала в банковской сфере. Как-то перепутала время занятий в фитнес-клубе и вместо аэробики попала на йогу.
— Вот тут-то я и поняла, насколько важен, нужен и даже приятен стретчинг. Именно йога дала мне понять, как нужно правильно дышать, чтобы при растяжке было не так больно. А позже я заметила, что даже при 10−15 минутной зарядке три раза в неделю с элементами стретчинга тело остается в тонусе — и это без силовых тренировок.
Спустя полгода занятий йогой Мария решилась идти на растяжку.
— Я старалась попасть на стретчинг минимум раз в неделю. Занятие включало суставную гимнастику, интенсивный разогрев мышц, особенно ног и спины, а дальше упражнения для шпагатов. На некоторых уроках можно было освоить перевернутые стойки и балансы. Поэтому на занятии ты не только растягиваешься, но и занимаешься силовой нагрузкой.
Марии понадобилось почти два месяца, чтобы сесть на обычный продольный шпагат. И еще столько же — чтобы сесть «в минус». А с поперечным шпагатом дела оказались сложнее.
— Не каждый может анатомически его осилить, но я никогда и не ставила себе такой цели. Мне нравится заниматься в удовольствие. Иногда придешь на занятие — а не тянется. Еще 2−3 дня назад ты в минусовом сидел, а тут обычный еле-еле можешь. Поэтому в этом деле нужно не переусердствовать, не тренироваться через силу.
Мария отмечает, что шпагат легко вспоминается после перерыва в несколько недель, если ты действительно сел на него с правильной техникой. Плюсы, по мнению девушки, есть и для самочувствия.
— Изменить фигуру кардинально растяжка не в силах, но она поможет укрепить все тело, выровнять осанку, и вообще, почувствовать себя более легким. У меня всегда настроение повышается, я чувствую гордость за себя.
«Занималась дома»
Анне Остроушко 28 лет. Она работает инженером-энергетиком в проектном институте. Всегда любила физическую активность, была довольна фигурой, а вот гибкостью похвастаться не могла: считала ее средней.
— Я ходила в фитнес-клуб на функциональные и силовые тренировки. Каждое занятие состояло из разминки, основной части и растяжки. И в какой-то момент я поняла, что мне хочется тратить больше времени именно на растяжку.
Минчанка ходила на занятия стретчингом в фитнес-клуб, а позже решила заниматься дистанционно дома.
— Для меня это была проверка силы воли: смогу ли я заставить себя заниматься самостоятельно без тренера? Ведь намного легче заниматься в компании.
Минчанка тренировалась дважды в неделю — в соцсети преподаватель сбрасывал видео с уроком. Для Анны оказалось плюсом, что дома можно не ограничивать себя в длительности занятия.
— Прогресс приходил постепенно. Легче всего мне давались упражнения на ноги, а вот упражнения на спину даже сейчас делать очень тяжело.
Чтобы сесть на шпагат, девушке понадобился месяц регулярных тренировок.
— В целом, результат мне дался не больно. И, конечно, я хочу его улучшить, мне есть, куда стремиться. Да и растяжку надо поддерживать. Сейчас, после рождения ребенка и небольшого перерыва, я точно без тренировок не сяду на шпагат. Но в целом мне растяжка помогла чувствовать себя лучше. Шпагатом сейчас никого не удивишь, но то, что ты это можешь сделать — приятно знать.
Как сесть на шпагат: объясняет инструктор
Инструктор по стретчингу Лиана Сосиновская рассказывает, что существуют люди, которые не могут сесть на поперечный шпагат из-за особенностей строения тазобедренного сустава. Более того, к растяжке есть и противопоказания: недавно перенесенные переломы, период восстановления после операций, воспалительные заболевания суставов, некоторые заболевания сердечно-сосудистой системы.
Лиана предупреждает, что не существует безопасного способа сесть на шпагат в короткие сроки без физподготовки.
— Скорость результата зависит от многих факторов: начальных данных, болевого порога, умения расслабляться, чувства собственного тела, а также наличия других видов физической активности и возможности регулярно посещать занятия.
Инструктор отмечает, что есть девушки, которые могут сесть на шпагат через месяц, но есть и те, кому понадобится год или два.
— В этом нет ничего плохого. Если вы планомерно будете развивать свою гибкость и не делать большие перерывы, то все обязательно получится. Но я рекомендую отказаться от попыток ускорить данный процесс, как бы сильно этого ни хотелось. В этом случае есть большая вероятность получить травму, восстановление после которой будет долгим.
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GO.TUT.BY поговорил с белорусками, которые задались целью сесть на шпагат - и справились с этой задачей
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