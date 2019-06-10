«Чувствую гордость». Как белоруски садятся на шпагат просто для себя

Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY поговорил с белорусками, которые задались целью сесть на шпагат — и справились с этой задачей. А еще узнал у инструктора, как быстро можно улучшить растяжку и кому от этой идеи лучше отказаться.

«Чувствую гордость»



Фото: из личного архива героини

Марии Жданович 32 года. Долгое время она работала в банковской сфере. Как-то перепутала время занятий в фитнес-клубе и вместо аэробики попала на йогу.

— Вот тут-то я и поняла, насколько важен, нужен и даже приятен стретчинг. Именно йога дала мне понять, как нужно правильно дышать, чтобы при растяжке было не так больно. А позже я заметила, что даже при 10−15 минутной зарядке три раза в неделю с элементами стретчинга тело остается в тонусе — и это без силовых тренировок.

Спустя полгода занятий йогой Мария решилась идти на растяжку.

— Я старалась попасть на стретчинг минимум раз в неделю. Занятие включало суставную гимнастику, интенсивный разогрев мышц, особенно ног и спины, а дальше упражнения для шпагатов. На некоторых уроках можно было освоить перевернутые стойки и балансы. Поэтому на занятии ты не только растягиваешься, но и занимаешься силовой нагрузкой.



Фото: из личного архива героини

Марии понадобилось почти два месяца, чтобы сесть на обычный продольный шпагат. И еще столько же — чтобы сесть «в минус». А с поперечным шпагатом дела оказались сложнее.

— Не каждый может анатомически его осилить, но я никогда и не ставила себе такой цели. Мне нравится заниматься в удовольствие. Иногда придешь на занятие — а не тянется. Еще 2−3 дня назад ты в минусовом сидел, а тут обычный еле-еле можешь. Поэтому в этом деле нужно не переусердствовать, не тренироваться через силу.

Мария отмечает, что шпагат легко вспоминается после перерыва в несколько недель, если ты действительно сел на него с правильной техникой. Плюсы, по мнению девушки, есть и для самочувствия.

— Изменить фигуру кардинально растяжка не в силах, но она поможет укрепить все тело, выровнять осанку, и вообще, почувствовать себя более легким. У меня всегда настроение повышается, я чувствую гордость за себя.

«Занималась дома»

Фото: из личного архива героини

Анне Остроушко 28 лет. Она работает инженером-энергетиком в проектном институте. Всегда любила физическую активность, была довольна фигурой, а вот гибкостью похвастаться не могла: считала ее средней.

— Я ходила в фитнес-клуб на функциональные и силовые тренировки. Каждое занятие состояло из разминки, основной части и растяжки. И в какой-то момент я поняла, что мне хочется тратить больше времени именно на растяжку.

Минчанка ходила на занятия стретчингом в фитнес-клуб, а позже решила заниматься дистанционно дома.

— Для меня это была проверка силы воли: смогу ли я заставить себя заниматься самостоятельно без тренера? Ведь намного легче заниматься в компании.

Минчанка тренировалась дважды в неделю — в соцсети преподаватель сбрасывал видео с уроком. Для Анны оказалось плюсом, что дома можно не ограничивать себя в длительности занятия.



Фото: из личного архива героини

— Прогресс приходил постепенно. Легче всего мне давались упражнения на ноги, а вот упражнения на спину даже сейчас делать очень тяжело.

Чтобы сесть на шпагат, девушке понадобился месяц регулярных тренировок.

— В целом, результат мне дался не больно. И, конечно, я хочу его улучшить, мне есть, куда стремиться. Да и растяжку надо поддерживать. Сейчас, после рождения ребенка и небольшого перерыва, я точно без тренировок не сяду на шпагат. Но в целом мне растяжка помогла чувствовать себя лучше. Шпагатом сейчас никого не удивишь, но то, что ты это можешь сделать — приятно знать.



Фото: из личного архива героини

Как сесть на шпагат: объясняет инструктор

Инструктор по стретчингу Лиана Сосиновская рассказывает, что существуют люди, которые не могут сесть на поперечный шпагат из-за особенностей строения тазобедренного сустава. Более того, к растяжке есть и противопоказания: недавно перенесенные переломы, период восстановления после операций, воспалительные заболевания суставов, некоторые заболевания сердечно-сосудистой системы.



Фото: из личного архива героини

Инструктор приводит четыре правила, чтобы растягиваться эффективно: 1. Перед началом тренировки необходимо размяться и хорошо разогреть мышцы, чтобы не получить травму. 2. Растягиваться нужно медленно, без рывков и резких движений, постепенно усложняя упражнения и увеличивая степень растяжения. 3. При первых болевых ощущениях стоит снизить степень нагрузки. Во время растяжки приемлем терпимый дискомфорт, но не сильная боль. 4. Во время подходов необходимо внимательно следить за своим дыханием: его нельзя задерживать на выдохе или делать много сбивчивых вдохов. Лучше дышать полной грудью, свободно пропуская воздух через себя.

Лиана предупреждает, что не существует безопасного способа сесть на шпагат в короткие сроки без физподготовки.

— Скорость результата зависит от многих факторов: начальных данных, болевого порога, умения расслабляться, чувства собственного тела, а также наличия других видов физической активности и возможности регулярно посещать занятия.



Фото: из личного архива героини

Инструктор отмечает, что есть девушки, которые могут сесть на шпагат через месяц, но есть и те, кому понадобится год или два.

— В этом нет ничего плохого. Если вы планомерно будете развивать свою гибкость и не делать большие перерывы, то все обязательно получится. Но я рекомендую отказаться от попыток ускорить данный процесс, как бы сильно этого ни хотелось. В этом случае есть большая вероятность получить травму, восстановление после которой будет долгим.