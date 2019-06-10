Минлесхоз: запрет на посещение лесов введен уже в 17 районах Беларуси

Источник материала: Аргументы и факты

По информации Министерства лесного хозяйства, по состоянию на 11 июня 2019 года запрет на посещение лесов введен в 17 районах Беларуси.

Ограничения действуют:

Могилевская область:

Краснопольский район;

Белыничский район.

Минская область:

Столбцовский район;

Дзержинский район;

Минский район;

Любанский район.

Гомельская область:

Кормянский район;

Чечерский район;

Буда-Кошелевский район;

Ветковский район;

Добрушский район;

Гомельский район;

Лоевский район;

Брагинский район;

Жлобинский район;

Речицкий район;

Хойникский район.

Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимаются местными органами власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта , по которой можно отслеживать введение и снятие ограничений в своем регионе. Карта оперативно обновляется.

Отметим, что в Беларуси на этой неделе установилась аномально жаркая погода с температурным фоном выше климатической нормы, что обусловило повышение уровня пожарной опасности. В ближайшие дни жаркая погода сохранится.