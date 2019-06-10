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Минлесхоз: запрет на посещение лесов введен уже в 17 районах Беларуси

11.06.2019 13:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минлесхоз: запрет на посещение лесов введен уже в 17 районах Беларуси
Фото из открытых источников

По информации Министерства лесного хозяйства, по состоянию на 11 июня 2019 года запрет на посещение лесов введен в 17 районах Беларуси.

Минлесхоз: запрет на посещение лесов введен уже в 17 районах Беларуси В Беларуси вновь стали вводить запрет на посещение лесов

Ограничения действуют:

Могилевская область:

  • Краснопольский район;
  • Белыничский район.

Минская область:

  • Столбцовский район;
  • Дзержинский район;
  • Минский район;
  • Любанский район.

Гомельская область:

  • Кормянский район;
  • Чечерский район;
  • Буда-Кошелевский район;
  • Ветковский район;
  • Добрушский район;
  • Гомельский район;
  • Лоевский район;
  • Брагинский район;
  • Жлобинский район;
  • Речицкий район;
  • Хойникский район.

Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимаются местными органами власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта, по которой можно отслеживать введение и снятие ограничений в своем регионе. Карта оперативно обновляется.

Отметим, что в Беларуси на этой неделе установилась аномально жаркая погода с температурным фоном выше климатической нормы, что обусловило повышение уровня пожарной опасности. В ближайшие дни жаркая погода сохранится.

 
 
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Ограничения действуют в некоторых районах Могилевской, Минской и Гомельской областей.
 
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