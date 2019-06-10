Минлесхоз: запрет на посещение лесов введен уже в 17 районах Беларуси

По информации Министерства лесного хозяйства, по состоянию на 11 июня 2019 года запрет на посещение лесов введен в 17 районах Беларуси.
Ограничения действуют:
Могилевская область:
- Краснопольский район;
- Белыничский район.
Минская область:
- Столбцовский район;
- Дзержинский район;
- Минский район;
- Любанский район.
Гомельская область:
- Кормянский район;
- Чечерский район;
- Буда-Кошелевский район;
- Ветковский район;
- Добрушский район;
- Гомельский район;
- Лоевский район;
- Брагинский район;
- Жлобинский район;
- Речицкий район;
- Хойникский район.
Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимаются местными органами власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. На сайте Минлесхоза размещена интерактивная
Отметим, что в Беларуси на этой неделе установилась аномально жаркая погода с температурным фоном выше климатической нормы, что обусловило повышение уровня пожарной опасности. В ближайшие дни жаркая погода сохранится.