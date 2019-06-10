Лукашенко об электорате: другого народа нет и не такой уж плохой у нас народ

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал вновь назначенных руководителей местных госорганов "не отпихивать" народ, потому что "другого нет".

"Подойдя к этим кампаниям (выборы в парламент осенью и президентские выборы в 2020 году - ИФ) их надо достойно провести. Не допускайте хамства по отношению к людям, потому что много жалоб. Не надо их отпихивать. Другого народа нет, и не такой уж плохой у нас народ. Надо с ними работать", - сказал Лукашенко во вторник, напутствуя новых представителей местной "вертикали".

Главу государства цитирует "БелТА" .

При этом президент считает действующий режим власти "уникальным явлением", хотя "мы не ахти какие великие". "И я понимаю, и вы понимаете, что уж не умирает народ от любви к нам. Но народ прекрасно понимает, что ныне действующая в Беларуси власть - это единственное какое-то уникальное явление, не только на постсоветском пространстве, где мы все обращены к народу. Что мы людям не сделали, чтобы они нас не поддерживали? Все сделали", - заявил Лукашенко.

Обращаясь к чиновникам, он очередной раз подчеркнул: "Много раз говорил: компартии нет, мужики. Мы за все отвечаем, то бишь вы и две предвыборные кампании на ваших плечах".

Лукашенко попросил местных чиновников обеспечить "достойное проведение этих кампаний, чтобы комар носа не подточил".