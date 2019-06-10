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Лукашенко дал согласие на назначение ряда чиновников Могилевской области
Источник материала: Интерфакс
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение ряда руководителей местных органов власти в Могилевской области, сообщила пресс-служба главы государства во вторник.
Так, Олег Чикида согласован на должность председателя Могилевского райисполкома, Алексей Богайчук – главы администрации Ленинского района Могилева.
Руслан Страхар станет заместителем председателя Могилевского облисполкома.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение ряда руководителей местных органов власти в Могилевской области, сообщила пресс-служба главы...
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