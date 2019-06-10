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Лукашенко дал согласие на назначение ряда чиновников Могилевской области

11.06.2019 13:10 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение ряда руководителей местных органов власти в Могилевской области, сообщила пресс-служба главы государства во вторник.

Так, Олег Чикида согласован на должность председателя Могилевского райисполкома,  Алексей Богайчук – главы администрации Ленинского района Могилева.

Руслан Страхар станет заместителем председателя Могилевского облисполкома.

 
Теги: Могилев
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение ряда руководителей местных органов власти в Могилевской области, сообщила пресс-служба главы...
 
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