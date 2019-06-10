Владимир Караник назначен министром здравоохранения Беларуси

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил на должность министра здравоохранения Владимира Караника, сообщает пресс-служба главы государства во вторник.

До настоящего времени Караник занимал пост главного врача Минского городского клинического онкологического диспансера.

Назначая Караника, президент подчеркнул, что в системе здравоохранения нужно навести порядок, чтобы не допускать коррупционных проявлений.

"Это же позор, когда снизу доверху повязаны взятками руководители учреждений и организаций! Притом хорошие руководители, которые себя хорошо как специалисты зарекомендовали (не будем называть фамилии)", - сказал глава государства.

"До сих пор ко мне ходят, просят: уникальный человек, отпустите, он будет там дневать и ночевать в учреждении здравоохранения. Взятки, которые взял, вернул в двойном размере - надо простить. Сижу и думаю: а как простить? Ведь предупреждал же всех, что коррупция - это не про Беларусь. Прощения не будет никому", - добавил Лукашенко.

"Немножко прибурели, как в народе говорят, обнаглели, поэтому всех надо привести в чувство. И вы это можете сделать", - заявил президент.

Как сообщалось, КГБ Беларуси летом 2018 года вскрыл масштабную коррупционную схему в системе госзакупок, а именно, в системе обеспечения здравоохранения медтехникой и лекарствами. Фигурантами дела являлись чиновники Минздрава, главврачи крупных больниц, руководители госпредприятий и представители бизнеса.

В середине августа 2018 года Лукашенко подверг критике бывшего вице-премьера Василия Жарко, до этого возглавлявшего Минздрав, за коррупцию в сфере здравоохранения. В августе Жарко был освобожден от должности вице-премьера.