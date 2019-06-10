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Литва будет бесплатно лечить украинских и белорусских пенсионеров?
11.06.2019 13:49 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Если парламент примет соответствующие поправки, то из бюджета дополнительно потребуется 690 тысяч евро.
Депутат Сейма Литвы Вида Ачене предлагает с 2020 года лечить белорусских и украинских пенсионеров бесплатно, даже если они никогда не оплачивали налог на обязательное медицинское страхование, сообщает
Белорусским и украинским пенсионерам, согласно предложению, должны обеспечить те же условия получения медицинской помощи, что и литовским пенсионерам. Медицинскую страховку пенсионеры получат за счет государства.
Смысл инициативы
Поправки необходимы для выполнения соглашений Литвы с Украиной и Беларусью, объясняет инициатор законопроекта Вида Ачене.
В соглашениях указано, что белорусы и украинцы пенсионного возраста должны иметь обязательное медицинское страхование, если они постоянно проживают в Литве. Сейчас в законе таких положений нет.
Члены парламентского Комитета по бюджету и финансам поддержали идею Ачене. Если соответствующие поправки будут приняты литовским Сеймом, для реализации предложения потребуется 690 тысяч евро.
За и против
Некоторые парламентарии считают, что соответствующие поправки необходимы, поскольку в Литву приезжают все больше граждан Украины.
В то же время консерватор Миколас Маяускас предположил, что подобные изменения приведут к росту количества приезжающих на постоянное место жительства граждан Беларуси и Украины. Маяускас указывает, что люди будут переезжать в Литву ради бесплатного лечения.
Глава Комитета по бюджету и финансам Стасис Якелюнас опроверг это заявление. Он считает, что "риск минимален".
Добавим также, что, согласно данным Департамента статистики Литвы, большинство иммигрировавших в страну иностранцев – граждане Беларуси и Украины. В настоящее время в Литве проживает около 17 тысяч украинцев.
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Если парламент примет соответствующие поправки, то из бюджета дополнительно потребуется 690 тысяч евро.
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