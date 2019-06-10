Литва будет бесплатно лечить украинских и белорусских пенсионеров?

Источник материала: Ежедневник





Если парламент примет соответствующие поправки, то из бюджета дополнительно потребуется 690 тысяч евро.

Депутат Сейма Литвы Вида Ачене предлагает с 2020 года лечить белорусских и украинских пенсионеров бесплатно, даже если они никогда не оплачивали налог на обязательное медицинское страхование, сообщает Sputnik Литва .

Белорусским и украинским пенсионерам, согласно предложению, должны обеспечить те же условия получения медицинской помощи, что и литовским пенсионерам. Медицинскую страховку пенсионеры получат за счет государства.

Смысл инициативы

Поправки необходимы для выполнения соглашений Литвы с Украиной и Беларусью, объясняет инициатор законопроекта Вида Ачене.

В соглашениях указано, что белорусы и украинцы пенсионного возраста должны иметь обязательное медицинское страхование, если они постоянно проживают в Литве. Сейчас в законе таких положений нет.

Члены парламентского Комитета по бюджету и финансам поддержали идею Ачене. Если соответствующие поправки будут приняты литовским Сеймом, для реализации предложения потребуется 690 тысяч евро.

За и против

Некоторые парламентарии считают, что соответствующие поправки необходимы, поскольку в Литву приезжают все больше граждан Украины.

В то же время консерватор Миколас Маяускас предположил, что подобные изменения приведут к росту количества приезжающих на постоянное место жительства граждан Беларуси и Украины. Маяускас указывает, что люди будут переезжать в Литву ради бесплатного лечения.

Глава Комитета по бюджету и финансам Стасис Якелюнас опроверг это заявление. Он считает, что "риск минимален".

Добавим также, что, согласно данным Департамента статистики Литвы, большинство иммигрировавших в страну иностранцев – граждане Беларуси и Украины. В настоящее время в Литве проживает около 17 тысяч украинцев.