Главой МВД назначен Юрий Караев

Замминистра внутренних дел Беларуси Юрий Караев назначен главой министерства указом Александра Лукашенко.

Назначая Караевана новый пост, Лукашенко отметил, что необходимо обратить внимание на дисциплину в органах внутренних дел.

С 2012 года Юрий Караев был замминистром внутренних дел - командующим внутренними войсками.

«Скажем откровенно, милицию надо немножко встряхнуть в плане дисциплины. Ну а для этого какой нужен человек - военный. Хотя вы относительно военный человек, вы и милицию хорошо знаете. Вы там были внутри, вы видели эти проблемы. А вообще, тому, чего не знаете, научитесь», - сказал глава государства.

Напомним, 10 июня бывший министр внутренних дел Игорь Шуневич подал рапорт об отставке , и президент его подписал.

Генерал-лейтенант милиции Игорь Шуневич возглавлял МВД Беларуси с 11 мая 2012 года и был одним из долгожителей на этой должности. Уходя со своей должности, Шуневич отметил, что не собирается сидеть сложа руки и надеется принести пльзу государству.