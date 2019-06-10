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Главой МВД назначен Юрий Караев

11.06.2019 13:54 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Замминистра внутренних дел Беларуси Юрий Караев назначен главой министерства указом Александра Лукашенко.

Назначая Караевана новый пост, Лукашенко отметил, что необходимо обратить внимание на дисциплину в органах внутренних дел.

С 2012 года Юрий Караев был замминистром внутренних дел - командующим внутренними войсками.

«Скажем откровенно, милицию надо немножко встряхнуть в плане дисциплины. Ну а для этого какой нужен человек - военный. Хотя вы относительно военный человек, вы и милицию хорошо знаете. Вы там были внутри, вы видели эти проблемы. А вообще, тому, чего не знаете, научитесь», - сказал глава государства. 

Напомним, 10 июня бывший министр внутренних дел Игорь Шуневич подал рапорт об отставке, и президент его подписал.

Генерал-лейтенант милиции Игорь Шуневич возглавлял МВД Беларуси с 11 мая 2012 года и был одним из долгожителей на этой должности. Уходя со своей должности, Шуневич отметил, что не собирается сидеть сложа руки и надеется принести пльзу государству.

 
 
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Замминистра внутренних дел Беларуси Юрий Караев назначен главой министерства указом Александра Лукашенко.
 
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