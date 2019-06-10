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В Беларуси начал действовать безвизовый режим для болельщиков Евроигр

11.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларусь на II Европейские игры начали прибывать иностранные болельщики. Для гостей из 74 стран с сегодняшнего дня действует безвизовый режим, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Государственного пограничного комитета республики.

Свободный въезд на территорию страны в период соревнований возможен для болельщиков до 10 июля. При этом въехать без визы на Евроигры можно не только через национальный аэропорт «Минск», но и через другие пункты пропуска, а также с территории России. 

Отмечается, что в данный момент пограничники оформили более 70 иностранцев по билетам на предстоящие спортивные мероприятия. Почти половину из них составили граждане Франции. Популярными среди гостей являются автомобильное и железнодорожное направления, но в абсолютном большинстве участники Европейских игр предпочитают самолеты. По последним данным, белорусскую границу 10 июня таким образом пересекли около 100 человек.

Оформление участников и гостей Игр в пунктах пропуска осуществляется в приоритетном порядке.

Напомним, II Евроигры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Планируется разыграть около 200 комплектов медалей в 15 видах спорта. В Минске ожидают, что в белорусскую столицу прибудут более четырех тысяч спортсменов, тренеров и персонала, а также около 30 тысяч иностранных болельщиков. На открытие спортивных состязаний приглашены высшие должностные лица некоторых государств.



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Теги: Минск
 
 
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Свободный въезд на территорию страны в период соревнований предусмотрен для туристов из 74 стран.
 
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