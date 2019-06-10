﻿ 1400 абитуриентов собрались в Пинске для сдачи ЦТ по белорусскому языку. 21.by
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1400 абитуриентов собрались в Пинске для сдачи ЦТ по белорусскому языку

11.06.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

>   Сегодня, 11 июня, в Пинске, как и по всей Беларуси, началась сдача централизованного тестирования. Первым идет белорусский язык. Абитуриентов принимают в 34 кабинетах двух корпусов ПолесГУ, тех, что на улицах Кирова и Куликова. 




  В Пинск приехал помощник Президента Республики Беларусь инспектор по Брестской области А.М. Маркевич. Абитуриентам он пожелал быть собранными, иметь побольше душевных и физических сил и, конечно же, показать высокий уровень знаний. Анатолий Мечиславович заверил, что все организационные вопросы решены, а аудитории подготовлены. 




  Все средства связи – мобильные телефоны, планшеты, «умные» часы ребята сдавали в гардероб. С собой можно принести бутылку негазированной воды. К слову, за последние годы не было зафиксировано ни одного удаления с ЦТ, а все спорные вопросы решались в штатном режиме. 




  Напоминаем, чтобы быть допущенным к сдаче ЦТ и пройти в аудиторию, абитуриенты должны предоставить оригиналы паспортов либо документы, их заверяющие.




  За полчаса до начала тестирования четыре человека не были допущены к ЦТ – они имели при себе только ксерокопию паспорта. 




  Анна ВЕРЕНИЧ 
  Фото автора
 
 
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  Сегодня, 11 июня, в Пинске, как и по всей Беларуси, началась сдача централизованного тестирования. Первым идет белорусский язык. Абитуриентов принимают в 34...
 
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