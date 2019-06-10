Налоговики взялись за сдающих квартиры. Нелегалов находят через объявления и электронные базы

Источник материала: Tut.by

Налоговики взялись за белорусов, которые сдают в аренду квартиры без уплаты налога. Тех, кто знает о таких нелегалах, просят сообщить об этом. Налоговики рассказывают, что выходят на нелегально сдающих квартиры в числе прочего через объявления в прессе, интернете, на остановках общественного транспорта.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В Гомельской области за январь — апрель этого года налоговики вышли на 58 человек, которые нелегально сдавали помещения. Им пришлось перечислить в бюджет около 8,5 тысячи рублей.

«Выявлению теневых доходов граждан способствует использование разного рода электронных информационных баз», — уточняют в инспекции МНС по Гомельской области. Налоговики рассказывают, что выходят на нелегально сдающих квартиры в числе прочего через объявления в прессе, интернете, на остановках общественного транспорта. Такую информацию также получают от милиции и по телефону доверия.

К примеру, житель Гомеля с 2014 по 2018 годы сдавал двухкомнатную квартиру без оформления договора найма жилого помещения и без уплаты подоходного налога. Мужчина получил штраф почти в 131 рубль. С него также взыскали в бюджет 2945 рублей, в том числе пени в 650 рублей.

Могилевские налоговики тем временем просят жителей области принять участие в акции «Сдаешь квартиру — плати налоги». Так, с 17 по 21 июня любой сможет сообщить о сдаче помещений внаем без уплаты налогов по телефону +375222 29−40−94. Сообщить о нелегалах можно будет ежедневно с 8.00 до 17.00.

В Бобруйске проводят такую же акцию, но бессрочно. Налоговики просят сообщать о нелегальной сдаче помещений по телефону +375225 59 73 19.

Напомним, в марте этого года минчан, которые знают о тех, кто нелегально сдает квартиры — без уплаты налога, Минске налоговая ищет нелегально сдающих квартиры">просили сообщить в налоговую.

За время акции в налоговую поступило 105 звонков по 133 сдаваемым квартирам.

Подобные акции в Минске проводили в 2015 , 2016 и 2018 годах. Так, в 2016 году в столице во время такой акции поступило 105 звонков по поводу 114 квартир, которые, как предполагалось, сдавались внаем нелегально.

В МНС уточняют, что информация о сдаче квартир поступает как в письменном, так и электронном виде, а также на горячую линию телефона доверия. За 2018 год поступило 223 сообщения о сдаче квартир без уплаты налогов (в том числе в Минске — 150 обращений).