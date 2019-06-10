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Какой лагерь выбрать? Где купить путевку? Сколько стоит отдохнуть?

11.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Какой лагерь выбрать? Где купить путевку? Сколько стоит отдохнуть?

В нынешнем году в Гродненской области впервые создали карту детских оздоровительных лагерей. Размещена она на сайтах «Воранаўскай газеты», отдела образования райисполкома и главного управления образования Гродненского облисполкома. Зайдя на соответствующий баннер, можно посмотреть расположение всех оздоровительных лагерей на территории области.

Интерактивная карта сейчас состоит уже из более, чем 80 точек, и цифра постоянно расширяется за счет включения новых объектов. Сам же принцип взаимодействия с картой предельно прост — при клике на каждую точку появляется всплывающее окошко с краткой информацией о лагере. Здесь указаны адрес лагеря, контактные данные и расписание смен на время каникул. Условные обозначения помогут сориентироваться в выборе: лагеря в живописной местности и стационарные оздоровительные лагеря отмечены на карте по-разному.

Всю информацию о работе стационарного оздоровительного лагеря «Ромашка», ценах на путевки, других формах организации отдыха школьников летом можно получить у заведующего сектором общего среднего, дошкольного образования и воспитательной работы отдела образования Вороновского райисполкома Людмилы Салманович по телефону 2-22-84, а также в учреждениях образования по месту жительства.

По вышеуказанному номеру, а также по телефону редакции «Воранаўскай газеты» 4-14-76, можно высказывать свои мнения и отзывы об организации летней оздоровительной кампании.
Татьяна Дудко.

 
 
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В нынешнем году в Гродненской области впервые создали карту детских оздоровительных лагерей. Размещена она на сайтах «Воранаўскай газеты», отдела образования...
 
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