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Cканлаборатория, фотозоны и выступления агитбригад. Молодежный марафон «75» стартует в Гродно 13 июня
11.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Он проходит в рамках республиканского патриотического проекта «Цветы Великой Победы».
Молодежный марафон по местам боевой славы Беларуси продлится до 3 июля. В Гродно 13 июня его встретят торжественной передачей полотнища Освобождения, выступлениями агитбригад и работой тематических интерактивных площадок.
В парке Жилибера разместят фотозоны и передвижную мобильную экспозицию «Освобождение Беларуси. Сентябрь 1943 г. – июль 1944 г.».
Как рассказали организаторы, во время марафона в специальной лаборатории можно будет отсканировать фото участника Великой Отечественной для внесения его в электронный национальный альбом «Беларусь помнит». Поучаствовать в создании альбома приглашают родственников ветеранов.
Затем марафон отправится в Лиду, Островец и другие областные центры страны.
Молодежный марафон «75» посвящен 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Программа проведения марафона»75″ в Гродно:
9.30 – 9.50 Встреча участников марафона колонной ретро-автомобилей и байкеров на въезде в город, передвижение колоны по городу (въезд в г. Гродно по трассе М6)
10.00 – 10.30 Митинг у памятника погибшим воинам и партизанам в годы Великой Отечественной войны. Передача полотнища «Беларусь помнит!» (парк им. Ж.Э. Жилибера, г. Гродно)
10.30 – 12.00 Опен-эйр «Цветы Великой Победы» (тематические и интерактивные площадки, фотозоны, творческая программа с выступлением коллективов, исполнителей и др.), в т.ч.: работа мобильной экспозиции «Освобождение Беларуси» и др. (парк им. Ж.Э. Жилибера, г. Гродно)
10.30 – 12.00 Работа лаборатории по сканированию фотографи для создания электронного национального альбома «Беларусь помнит. Родные лица Победы»
10.40 – 12.00 Открытый диалог «Беларусь помнит!». (УО «Гродненский государственный университет имени Я.Купалы», г. Гродно, ул. Э.Ожешко, 22)
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Cканлаборатория, фотозоны и выступления агитбригад. Молодежный марафон «75» стартует в Гродно 13 июня
Он проходит в рамках республиканского патриотического проекта «Цветы Великой Победы». Молодежный марафон по местам боевой славы Беларуси продлится до 3 июля. В...
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