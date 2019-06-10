Cканлаборатория, фотозоны и выступления агитбригад. Молодежный марафон «75» стартует в Гродно 13 июня

Источник материала: Вороновская газета





Он проходит в рамках республиканского патриотического проекта «Цветы Великой Победы».

Молодежный марафон по местам боевой славы Беларуси продлится до 3 июля. В Гродно 13 июня его встретят торжественной передачей полотнища Освобождения, выступлениями агитбригад и работой тематических интерактивных площадок.





В парке Жилибера разместят фотозоны и передвижную мобильную экспозицию «Освобождение Беларуси. Сентябрь 1943 г. – июль 1944 г.».

Как рассказали организаторы, во время марафона в специальной лаборатории можно будет отсканировать фото участника Великой Отечественной для внесения его в электронный национальный альбом «Беларусь помнит». Поучаствовать в создании альбома приглашают родственников ветеранов.

Затем марафон отправится в Лиду, Островец и другие областные центры страны.

Молодежный марафон «75» посвящен 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне.





Программа проведения марафона»75″ в Гродно:

9.30 – 9.50 Встреча участников марафона колонной ретро-автомобилей и байкеров на въезде в город, передвижение колоны по городу (въезд в г. Гродно по трассе М6)

10.00 – 10.30 Митинг у памятника погибшим воинам и партизанам в годы Великой Отечественной войны. Передача полотнища «Беларусь помнит!» (парк им. Ж.Э. Жилибера, г. Гродно)

10.30 – 12.00 Опен-эйр «Цветы Великой Победы» (тематические и интерактивные площадки, фотозоны, творческая программа с выступлением коллективов, исполнителей и др.), в т.ч.: работа мобильной экспозиции «Освобождение Беларуси» и др. (парк им. Ж.Э. Жилибера, г. Гродно)





10.30 – 12.00 Работа лаборатории по сканированию фотографи для создания электронного национального альбома «Беларусь помнит. Родные лица Победы»

10.40 – 12.00 Открытый диалог «Беларусь помнит!». (УО «Гродненский государственный университет имени Я.Купалы», г. Гродно, ул. Э.Ожешко, 22)

Служба информации «ГП»

Фото: архив ГП https://grodnonews.by/