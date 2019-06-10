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Лукашенко снял с должности министра здравоохранения и назначил нового

11.06.2019 14:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Лукашенко снял с должности министра здравоохранения и назначил нового
Фото: / TUT.by

Президент назначил министром здравоохранения Владимира Караника, который ранее занимал пост главврача Минского онкодиспансера. Владимир Караник родился в 1973 году в Гродно. В 1996 году окончил Гродненский государственный медицинский институт.

Лукашенко снял с должности министра здравоохранения и назначил нового Лукашенко высказался о коррупции в здравоохранении

С 1996 по 2011 год работал на различных должностях в Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова. Являлся врачом-стажером, младшим научным сотрудником, научным сотрудником отделения торакальной онкопатологии, торакальным хирургом (заведующим) РНПЦ. С 2011 года занимал пост главного врача Минского городского клинического онкологического диспансера.

Владимир Караник сменил на посту Валерия Малашко. Валерий Малашко пробыл министром всего около двух с половиной лет. Он был назначен на должность в конце января 2017 года. Ему пришлось руководить ведомством во время громкого «дела медиков», после которого несколько главврачей больниц, а также заместитель министра отправились в колонии.

Назначая Владимира Караника на должность, президент подчеркнул, что в системе здравоохранения нужно навести порядок, чтобы не допускать коррупционных проявлений.

 
Теги: Гродно
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил на должность министра здравоохранения главврача Минского городского клинического онкологического диспансера...
 
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