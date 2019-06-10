Лукашенко снял с должности министра здравоохранения и назначил нового

Источник материала: Аргументы и факты

Президент назначил министром здравоохранения Владимира Караника, который ранее занимал пост главврача Минского онкодиспансера. Владимир Караник родился в 1973 году в Гродно. В 1996 году окончил Гродненский государственный медицинский институт.

С 1996 по 2011 год работал на различных должностях в Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова. Являлся врачом-стажером, младшим научным сотрудником, научным сотрудником отделения торакальной онкопатологии, торакальным хирургом (заведующим) РНПЦ. С 2011 года занимал пост главного врача Минского городского клинического онкологического диспансера.

Владимир Караник сменил на посту Валерия Малашко. Валерий Малашко пробыл министром всего около двух с половиной лет. Он был назначен на должность в конце января 2017 года. Ему пришлось руководить ведомством во время громкого «дела медиков», после которого несколько главврачей больниц, а также заместитель министра отправились в колонии.

Назначая Владимира Караника на должность, президент подчеркнул, что в системе здравоохранения нужно навести порядок, чтобы не допускать коррупционных проявлений.