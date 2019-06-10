ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Завтрак за 120 рублей. А вы готовы столько заплатить, чтобы выглядеть также хорошо, как Меган Маркл?

11.06.2019 14:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Меган Маркл рассказала об особом продукте, который она ежедневно включает в свой завтрак, и, по мнению герцогини, именно он помогает ей чувствовать себя хорошо и выглядеть намного моложе своих лет (и, признаемся шепотом, моложе, чем Кейт Миддлтон) — рассказывает Express.

Цена вопроса: около 80 белорусских рублей в неделю. Дорого, но, как утверждает Меган, это отлично работает.

По такой цене продаются ягоды асаи — их называют «пурпурным золотом» за то, сколько в них витаминов и антиоксидантов. Меган делает из них смузи каждое утро, добавляя к ягодам пчелиную пыльцу, которая тоже стоит недешево — около 40 рублей за баночку. Итого — 120 рублей, если мы хотим пить такой смузи в течение недели. По признанию герцогини, этот коктейль особенно помогает ей после рождения сына Арчи: дает много энергии и помогает быстрее вернуться в оптимальную физическую форму.


Фото: organika.ge

Это любопытный факт, но не стоит относиться к совету Меган Маркл как к панацее. Бум на ягоды асаи начался еще в начале 2000-х, когда американские СМИ рекламировали их как «чудо-пищу», которая спасает от сердечно-сосудистых заболеваний и даже онкологии. Никаких научных подтверждений эти факты не нашли, а врачи категорически отрицают, что ягоды асаи в рационе можно приравнять к профилактике тяжелых болезней.

Тем не менее Меган ведет здоровый образ жизни и выглядит потрясающе, поэтому ее рекомендации можно просто взять на заметку. Например, помимо ягод асаи герцогиня обязательно ест на завтрак тосты с авокадо, трюфели и отварные яйца вкрутую (а вот это — вообще легко).

Но если вы все-таки не готовы обойтись яйцами и хотите повторить рецепт красоты герцогини, ловите:

Для приготовления коктейля от Меган вам понадобится

  • горсть замороженных ягод асаи;
  • 70 мл миндального молока;
  • половина банана;
  • кокосовые хлопья;
  • ложка меда манука (чайного дерева) — очередная суперпопулярная новинка в рационе "зожников";
  • пчелиная пыльца;
  • рог единорога (мы шутим).

Фото из удаленного инстаграма Меган Маркл

Смешайте все ингредиенты в блендере и, по желанию, посыпьте ваш смузи пчелиной пыльцой. Даже если вы не увидите в зеркале мгновенного преображения, можно будет на минуту почувствовать себя настоящей герцогиней и женой принца.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Меган Маркл рассказала об особом продукте, который она ежедневно включает в свой завтрак, и, по мнению герцогини, именно он помогает ей чувствовать себя хорошо и...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Ваяка да мозгу касцей". Што вядома пра новага міністра ўнутраных спраў Караева?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика