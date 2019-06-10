Завтрак за 120 рублей. А вы готовы столько заплатить, чтобы выглядеть также хорошо, как Меган Маркл?

Источник материала: Tut.by

Меган Маркл рассказала об особом продукте, который она ежедневно включает в свой завтрак, и, по мнению герцогини, именно он помогает ей чувствовать себя хорошо и выглядеть намного моложе своих лет (и, признаемся шепотом, моложе, чем Кейт Миддлтон) — рассказывает Express .

Цена вопроса: около 80 белорусских рублей в неделю. Дорого, но, как утверждает Меган, это отлично работает.

По такой цене продаются ягоды асаи — их называют «пурпурным золотом» за то, сколько в них витаминов и антиоксидантов. Меган делает из них смузи каждое утро, добавляя к ягодам пчелиную пыльцу, которая тоже стоит недешево — около 40 рублей за баночку. Итого — 120 рублей, если мы хотим пить такой смузи в течение недели. По признанию герцогини, этот коктейль особенно помогает ей после рождения сына Арчи: дает много энергии и помогает быстрее вернуться в оптимальную физическую форму.



Фото: organika.ge

Это любопытный факт, но не стоит относиться к совету Меган Маркл как к панацее. Бум на ягоды асаи начался еще в начале 2000-х, когда американские СМИ рекламировали их как «чудо-пищу», которая спасает от сердечно-сосудистых заболеваний и даже онкологии. Никаких научных подтверждений эти факты не нашли, а врачи категорически отрицают, что ягоды асаи в рационе можно приравнять к профилактике тяжелых болезней.

Тем не менее Меган ведет здоровый образ жизни и выглядит потрясающе, поэтому ее рекомендации можно просто взять на заметку. Например, помимо ягод асаи герцогиня обязательно ест на завтрак тосты с авокадо, трюфели и отварные яйца вкрутую (а вот это — вообще легко).

Но если вы все-таки не готовы обойтись яйцами и хотите повторить рецепт красоты герцогини, ловите:

Для приготовления коктейля от Меган вам понадобится

горсть замороженных ягод асаи;

70 мл миндального молока;

половина банана;

кокосовые хлопья;

ложка меда манука (чайного дерева) — очередная суперпопулярная новинка в рационе "зожников";

пчелиная пыльца;

рог единорога (мы шутим).



Фото из удаленного инстаграма Меган Маркл

Смешайте все ингредиенты в блендере и, по желанию, посыпьте ваш смузи пчелиной пыльцой. Даже если вы не увидите в зеркале мгновенного преображения, можно будет на минуту почувствовать себя настоящей герцогиней и женой принца.