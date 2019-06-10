Сколько белорусов работает в Евросоюзе и что из-за миграции теряют пенсионный фонд и сами гастарбайтеры

Источник материала: Tut.by

Общее количество трудовых мигрантов из Беларуси, Молдовы и Украины в Евросоюзе уже исчисляется миллионами, и масштабы трудовой миграции продолжают увеличиваться. В этой ситуации для огромного числа трудовых мигрантов и членов их семей все более важными становятся права на социальное обеспечение между странами. Речь про возможность получать пенсию по возрасту и другие типы социальных выплат также из фондов тех стран, где мигранту доводилось проживать и работать.

Об этом говорится в анализе исследовательского центра CASE Belarus на тему трудовой миграции в Евросоюз из Беларуси, Молдовы и Украины и системах социального обеспечения в эти странах. Его провели Серж Навродский и Андрей Елисеев.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Почему все актуальнее социальная защита мигрантов

Авторы проанализировали все существующие соглашения в сфере социального обеспечения между тремя восточноевропейскими странами и государствами ЕС, а также оценено, как трудовая миграция влияет на состояние пенсионных фондов в Беларуси, Молдове и Украине.

На начало 2019 года у Молдовы и Украины действовало по 11 двусторонних соглашений о соцобеспечении со странами ЕС, у Беларуси — всего два (с Литвой и Латвией). То есть, по числу заключенных соглашений Беларусь сильно отстает. С другой стороны, и масштабы миграции белорусов в ЕС были и остаются намного меньшими в сравнении с миграционными потоками из Молдовы и Украины. Это означает, что у белорусских властей стимул к заключению соглашений о соцобеспечении со странами ЕС был невелик.

Правда, в последние годы, во многом в связи с экономической рецессией в Беларуси и России, число мигрантов из Беларуси в ЕС растет. А значит возрастает и необходимость защиты социальных прав мигрантов. В прошлом году Беларусь заключила подобные соглашения с Чехией и Эстонией. В феврале этого года -- с Польшей. Они пока не вступили в силу.

Все три страны, в особенности Польша — весьма значимые страны ЕС с точки зрения числа белорусских трудовых мигрантов. Это важные долгожданные соглашения, которое обеспечит права мигрантов на получение пенсии по возрасту и другие типы социальных выплат и от белорусских социальных фондов, и фондов соответствующих стран ЕС.

Сколько всего людей из Беларуси работает в Евросоюзе?

По состоянию на конец 2017 года число трудовых мигрантов из Беларуси в ЕС составило около 100 тысяч человек. Это те, кто выехал в страны ЕС с целью получения заработка и с высокой̆ долей̆ вероятности вернется в Беларусь, без учета тех, кто сменил гражданство или постоянное место жительства на европейское.

Много это или мало? Эта чуть больше 1% от общего числа белорусов и 1,8% от числа трудоспособного населения. Для сравнения, в Молдове число таких рабочих мигрантов составляет, по оценкам исследователей, 300 тыс. человек (8,5% от всего населения и 13% от всех трудоспособных), а в Украине — 1 млн. 400 тыс. человек (3,3% и 5,4% соответственно).

Размер трудовой миграции в Европу для Беларуси пока остается в допустимых рамках. Но в последние годы число работающих в ЕС растет, и трудно предсказать, как эта тенденция будет развиваться в дальнейшем.

На какие работы едут работать в Европу из Беларуси

Чаще всего это относительно молодые люди до 35 лет, занятые в основном в сфере услуг, строительстве, домашнем хозяйстве, реже — высококвалифицированные специалисты (информационные технологии, инженерные специальности и др.). Среди экспертов по миграции существует консенсус по поводу того, что большинство белорусов (как минимум 80%) проживают в ЕС легально и трудоустроены в соответствии с законодательством страны пребывания. Это одна из основных особенностей трудовой миграции белорусов в ЕС.

Как трудовая миграция в ЕС влияет на экономику и систему пенсионного обеспечения в Беларуси

Уезжая на заработки, мигранты не участвуют в создании ВВП страны происхождения. По оценкам исследователей за 2017 год потери ВВП Беларуси от миграции в ЕС составили приблизительно 1,1 млрд долларов (2,3%). И это только часть от общих потерь, поскольку в этом показателе мы не учитывали трудовую миграцию в Российскую Федерацию, которая имеет значительные масштабы.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Оценочные гипотетические потери пенсионного фонда Беларуси от трудовой̆ миграции в ЕС составили в 2017 году 128.9 млн долларов, или 2% фонда. Вместе с ростом числа трудовых мигрантов продолжает увеличиваться нагрузка по выплате текущих пенсий на тех, кто остается занятым в экономике страны.

Чем похожи и отличаются пенсионные фонды в Беларуси, Молдове и Украине

Системы пенсионного обеспечения Беларуси, Молдовы и Украины по-прежнему во-многом базируются на унаследованной советской системе. Пенсионеры получают пенсии из выплат, производимых занятыми в экономике работниками, а дефицит средств покрывается из средств госбюджета.

Альтернативные способы пенсионных накоплений не развиты и нынешний уровень развития финансовых рынков и нормативно-правовой базы в странах недостаточно высок для их эффективного внедрения.

Рост дефицита пенсионных фондов в связи с демографическими проблемами и миграционными тенденциями растет.

В целом, пенсионные системы не обеспечивают пенсионерам достойный уровень жизни и обеспечивают лишь малую часть доходов человека в экономически активном периоде.

В Молдове дефицит пенсионного фонда растет с 2009 года, в Беларуси — с 2013-го. В сравнительно более сложном положении находится система пенсионного обеспечения Украины. Около двух третей украинских пенсионеров получают минимальные пенсии, которые совсем немного превышают уровень бедности. Но и эти маленькие пенсии были бы невозможны без значительных бюджетных трансферов (6% ВВП в 2016 году) в пенсионный фонд, дефицит которого практически достиг 40%. Объем ежегодных трансфертов в пенсионный фонд Украины примерно равен совокупным бюджетным расходам на образование и инфраструктуру.