До 500 площадок для зарядки электромобилей: какой будет сеть электрозаправок в Минске

Источник материала: Tut.by

Проектировщики «Минскградо» предполагают, что к 2025 году в столице можно будет задействовать 400−500 мест под зарядные станции для электромобилей. Основные места их размещения — многоуровневые паркинги магазинов и офисов.





Над схемой размещения электрозаправок в столице работают инженеры института «Минскградо». Работа над проектом ведется в два этапа: в декабре прошлого года был закончен первый, а в конце июня текущего года схема площадок для размещения электрозаправок будет завершена и передана заказчику — комитету архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

— Когда мы только начинали работать над этим проектом, в Минске было около 25 электрических зарядных станций. Площадок для их размещения было предусмотрено около двухсот, но не все они должны были быть реализованы под размещение электрозаправок, — рассказал Антон Шевцов, главный архитектор проектов архитектурно-планировочной мастерской УП «Минскградо».

Предполагается, что к 2025 году площадок для размещения электро заправок будет около 400−500. Тем не менее это не значит, что во всех этих местах они будут построены. Все зависит от спроса на них и увеличения количества электромобилей.

— При выборе участков под электрозаправки мы учитывали, что земли под них должны принадлежать городу, там должна быть возможность подключения к электричеству, это должно быть место притяжения большого количества людей: паркинги торговых центров, офисных зданий.

В жилых районах также есть возможность строительства электрозаправок. Для этого инициативу должны проявлять сами жильцы, которым первоначально нужно обращаться с заявлением об этом в местные исполкомы.

— Раньше процесс утверждения строительства зарядной станции во дворе жилого дома занимал около года, но у нас стоит задача сократить этот срок до двух месяцев.

Большинство площадок предполагают строительство на них зарядных станций типа Mode 3 (их будет большинство) и Mode 4. Первые позволят зарядить батарею электромобиля до 80% за 6−8 часов, вторые — за 1−3 часа.