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Карточный долг, телефоны в кредит, поджог дома. В Лиде задержали 25-летнего «криминального авторитета» по прозвищу «Белый»
Источник материала: Lida.Info
«Криминальный авторитетов» постепенно «вытаскивают» из их 90-ых в современные реалии.
Так, в ходе отработки лиц, оказывающих влияние на криминогенную обстановку в Лидском районе, милиция вышла на 25-летнего местного «авторитета» по прозвищу «Белый». Он в группе с иными лицами причастен к совершению вымогательств, хулиганств в отношении местных жителей.
В результате проведённой работы была получена оперативная информация о том, что в марте 2018 года, под предлогом карточного долга «Белый» вымогает пять тысяч долларов США у одного из жителей Лиды, который в своём гараже проиграл ему в карты. Ввиду отсутствия у проигравшего денежных средств фигурант стал требовать от него переоформления гаража. А на следующий день заставил потерпевшего оформить кредит на два мобильных телефона стоимостью более двух тысяч рублей. Телефоны он забрал себе.
Данная ситуация, ввиду дерзости «Белого» приобрела среди криминалитета Лиды резонанс. С целью её разрешения, а также возврата денежных средств потерпевшему, за которого вступились некоторые так называемые «авторитеты», вопрос для его решения был вынесен «вору в законе» – «К». Несмотря на это, ситуация разрешена не была и среди лиц, состоящих на оперативном учёте, произошёл конфликт с последующим разделение сфер влияния.
До настоящего времени конфликт между Лидскими уголовными авторитетами не урегулирован,
Продолжая проведение оперативно-розыскных мероприятий поступила оперативная информации о том, что в ночь на 03.06.2019 фигурант, с целью утверждения своего превосходства над другими, а также наказания одного из своих знакомых совершил поджог принадлежащего ему дома, расположенного в деревне Палубники Лидского района, причинив ущерб в сумме 20 000 рублей.
По данным фактам Лидским РОСК в отношении фигуранта возбуждено два уголовных дела по ст. 218 и ч. 2 ст. 208 УК Республики Беларусь. Подозреваемый арестован, в отношении его продолжаются дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия с целью установления иных фактов преступной деятельности.
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Карточный долг, телефоны в кредит, поджог дома. В Лиде задержали 25-летнего «криминального авторитета» по прозвищу «Белый»
«Криминальный авторитетов» постепенно «вытаскивают» из их 90-ых в современные реалии. Так, в ходе отработки лиц, оказывающих влияние на криминогенную обстановку в...
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