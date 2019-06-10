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Начался суд по делу бывшего помощника Лукашенко по Гродненской области, ему грозит до 15 лет лишения свободы
Источник материала: Lida.Info
Бывшего помощника президента по Гродненской области Сергея Ровнейко задержали год назад. Как сообщали в КГБ, взяли с поличным при вымогательстве и получении взятки 200 тысяч долларов. Кто именно передавал взятку и за какие именно «услуги», силовики не сообщают.
Дело Ровнейко настолько засекречено, что Верховный суд отказался даже назвать дату начала процесса и пока не идет речь о том, что прессу пустят на оглашение приговора, хотя по закону, резолютивная часть приговора должна быть озвучена публично, даже в случае закрытого процесса. Как стало
На следующий день после задержания пресс-служба КГБ отмечала, что в поле зрения силовиков Сергей Ровнейко попал в 2016 году. Поступала информация, что он берет взятки за решение вопросов, на которые может повлиять. Поскольку Ровнейко входит в кадровый реестр главы государства, разрешение на оперативно-розыскные мероприятия, в том числе прослушку и наблюдение, должен был давать лично Александр Лукашенко.
Задержали экс-чиновника, по данным силовиков, при получении очередной взятки — с 200 тысячами долларов в руках. Сколько всего Сергей Ровнейко успел «заработать» преступным путем, пресс-служба КГБ не сообщала. Видео задержания с поличным, как это иногда практикуют силовики, опубликовано не было.
— Ровнейко подозревается в вымогательстве и получении взяток от представителей бизнеса и коммерческих структур за решение вопросов, входивших в его компетенцию. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 430 УК, предусматривающей лишение свободы сроком до 15 лет. Ровнейко водворен в СИЗО КГБ, — цитировало ОНТ официального представителя КГБ Андрея Яроша на следующий день после задержания экс-чиновника. — В ходе проведения первичных следственных действий Ровнейко признался в получении взятки, а также дал признательные показания по другим фактам своей противоправной деятельности, задокументированных ранее.
А вот как прокомментировал задержание своего помощника Александр Лукашенко:
— Прежде всего, сработали декларации о доходах. Когда изучение шло кадровое, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка. Не может обычный чиновник и его семья так жить, — сказал президент. — Но подозрение подозрением, какие-то были факты. Мы видели, что, общаясь с бизнесменами, как барчук (себя вел). Некоторые бизнесмены связаны с чиновниками, так чиновник что-то им делает. А этот, допустим, чтобы в Гродненской области табаком торговали, говорит: вы мне платите за это. Вел себя как преступник, самый настоящий бандит. Это меня удивило. Прошло определенное время — 200 тыс. долларов (речь о последней взятке, при получении которой Ровнейко и задержали — Прим. TUT.BY). Даже бизнесмены удивляются. Это уже наглец высшей степени. Во время передачи этих денег его задержали с деньгами в руках. Операция готовилась, она была санкционирована мною. Я предупреждал: прощения не будет никому. Особенно тем, кто носит тяжелые погоны. Особенно тот, кто помощник президента. Те, кто рядом, ответят больше, чем кто-либо.
На должности помощника президента по Гродненской области Сергей Ровнейко пробыл почти три года — с июня 2015-го, а уже в 2016-м, по данным КГБ, начал вымогать и получать взятки. Ранее экс-чиновник работал в Комитете госконтроля, до задержания также возглавлял Гродненское отделение федерации бокса. Сергею Ровнейко — 50 лет, юбилей он встретил уже в СИЗО КГБ. У него двое взрослых детей, сын живет в Минске, дочь в Бресте.
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Начался суд по делу бывшего помощника Лукашенко по Гродненской области, ему грозит до 15 лет лишения свободы
Бывшего помощника президента по Гродненской области Сергея Ровнейко задержали год назад. Как сообщали в КГБ, взяли с поличным при вымогательстве и получении...
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