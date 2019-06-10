Лукашенко назначил командующего внутренними войсками главой МВД Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, министром внутренних дел страны назначен Юрий Караев. До этого он командовал внутренними войсками МВД. На новом посту Караев сменил

Игоря Шуневича, тот подал в отставку.