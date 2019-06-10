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Лукашенко назначил командующего внутренними войсками главой МВД Беларуси
11.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, сообщает пресс-служба главы государства.
Так, министром внутренних дел страны назначен Юрий Караев. До этого он командовал внутренними войсками МВД. На новом посту Караев сменил
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Президент Беларуси принял ряд кадровых решений.
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