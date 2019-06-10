«В жизни раз бывает 65»: вечер Игоря Крутого пройдет этой осенью в Минске

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Его музыка поёт разными голосами, его инструментальные композиции звучат во всевозможных обработках, его воспитанники покоряют новые сцены. Всё это о талантливом и харизматичном композиторе, музыканте, продюсере Игоре Крутом, который в этом году отмечает 65-летний юбилей.

Творческий вечер Игоря Крутого – это событие, которого с нетерпением ждут зрители в России, Европе, Америке, Израиле, Беларуси. Впервые вечера такого формата прошли в 1994 году, и с тех пор концерты стали доброй традицией. Для маэстро очень важно отмечать свой день рождения в кругу зрителей, коллег, друзей, чтобы его музыка приносила радость, мелодии вдохновляли, а исполнение трогало.

Программа «В жизни раз бывает 65» состоит из композиций, которые знают и любят многие зрители.

22 ноября в Минск-Арене выступят самые яркие и популярные исполнители: Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Николай Басков, Димаш Кудайберген, Жасмин, Сергей Лазарев, Дима Билан и, конечно же, Игорь Крутой.