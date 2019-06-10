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«В жизни раз бывает 65»: вечер Игоря Крутого пройдет этой осенью в Минске

11.06.2019 14:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«В жизни раз бывает 65»: вечер Игоря Крутого пройдет этой осенью в Минске
Фото из открытых источников

Его музыка поёт разными голосами, его инструментальные композиции звучат во всевозможных обработках, его воспитанники покоряют новые сцены. Всё это о талантливом и харизматичном композиторе, музыканте, продюсере Игоре Крутом, который в этом году отмечает 65-летний юбилей.

«В жизни раз бывает 65»: вечер Игоря Крутого пройдет этой осенью в Минске Игорь Крутой: «Эфиром правит вкусовщина»

Творческий вечер Игоря Крутого – это событие, которого с нетерпением ждут зрители в России, Европе, Америке, Израиле, Беларуси. Впервые вечера такого формата прошли в 1994 году, и с тех пор концерты стали доброй традицией. Для маэстро очень важно отмечать свой день рождения в кругу зрителей, коллег, друзей, чтобы его музыка приносила радость, мелодии вдохновляли, а исполнение трогало.

Программа «В жизни раз бывает 65» состоит из композиций, которые знают и любят многие зрители.

22 ноября в Минск-Арене выступят самые  яркие  и популярные исполнители: Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Николай Басков, Димаш Кудайберген, Жасмин, Сергей Лазарев, Дима Билан и, конечно же, Игорь Крутой.

Билеты в кассах Дворца Республики и на сайтах: www.ticketpro.bywww.kvitki.by, www.bycard.by

 
Теги: Минск
 
 
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22 ноября на сцене Минск-Арены состоится юбилейный концерт артиста в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь. Специальные гости - Ирина...
 
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