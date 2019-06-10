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В Микашевичах на зоне отдыха утонут пятилетний мальчик

11.06.2019 14:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Микашевичах за 5-летним малышом взрослые не смотрели. Он утонул. Трагедия случилась 10 июня, вечером.

В Микашевичах на зоне отдыха утонут пятилетний мальчик


В Лунинецкий РОВД поступило сообщение о том, что вблизи водоёма возле школы в Микашевичах пропал 5-летний ребёнок.

Об обстоятельствах происшествия рассказал официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк:

- Следственно-оперативной группы установлено, что в указанный день мать мальчика вместе со своими знакомыми находилась по месту жительства одного из них. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, женщина ушла домой спать, оставив ребенка под присмотром своей двоюродной сестры, которая также находилась в указанном доме.

Родственница вместе с двумя подругами пошла к водоёму, взяв мальчика с собой. При этом женщины не контролировали местонахождение ребёнка, в результате чего он пропал из поля зрения.

Примерно в 20.40 тело мальчика было обнаружено в водоёме участковым инспектором милиции.

По указанным фактам соответствующими территориальными следственными подразделениями проводятся проверки, в ходе которых устанавливаются все обстоятельства происшествий, а также причины и условия, им способствовавшие.

 
 
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  В Микашевичах за 5-летним малышом взрослые не смотрели. Он утонул. Трагедия случилась 10 июня, вечером. В Лунинецкий РОВД поступило сообщение о том, что вблизи...
 
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