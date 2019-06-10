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В Микашевичах на зоне отдыха утонут пятилетний мальчик
11.06.2019 14:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Микашевичах за 5-летним малышом взрослые не смотрели. Он утонул. Трагедия случилась 10 июня, вечером.
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В Микашевичах за 5-летним малышом взрослые не смотрели. Он утонул. Трагедия случилась 10 июня, вечером. В Лунинецкий РОВД поступило сообщение о том, что вблизи...
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