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15 июня работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

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15 июня 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет председатель Брестского горисполкома Рогачук Александр Степанович. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86.

15 июня 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет управляющий делами администрации Ленинского района г. Бреста — Тупица Владимир Константинович. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 06 12.

15 июня 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет первый заместитель главы администрации Московского района города Бреста Метлицкий Вячеслав Валерьевич.«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 59 00 77