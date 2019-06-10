|
Об запрещении движения на ул. Менжинского с улицы Орджоникидзе
11.06.2019 14:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В связи с проведением ремонтных работ с 11 июня 2019 г. с 8.00 до 24.00 28 июня 2019 г. будет запрещено движение транспортных средств и самоходных машин на улицу Менжинского с улицы Орджоникидзе.
фото - иллюстрация, из архива
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с проведением ремонтных работ с 11 июня 2019 г. с 8.00 до 24.00 28 июня 2019 г. будет запрещено движение транспортных средств и самоходных машин на улицу Менжинского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)