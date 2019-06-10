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"Просто жалко людей" - Лукашенко предложил промпредприятиям взять на буксир слабые хозяйства
11.06.2019 14:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за поддержку отстающих хозяйств силами промышленных предприятий. Об этом он заявил сегодня, согласовывая
"Для нас очень важно поддержать село в этот очень сложный период. Нам ни в коем случае нельзя допустить спада в сельскохозяйственном производстве", - подчеркнул глава государства. Он добавил, что страна обеспечит себя продовольствием даже в случае закрытия слабых хозяйств. "Людей жалко просто. Но если люди этого не понимают, пойдут где-то искать работу. Мы готовы поддержать и помочь, только надо, чтобы на местах шевелились. Мы не можем закапывать в эти хозяйства деньги безвозвратно. Поэтому серьезно надо думать о перспективах", - сказал Александр Лукашенко.
В стране около 20-25% хозяйств не могут выйти на рентабельную работу собственными силами. Им тяжело справиться со сложившейся ситуацией по разным причинам, как субъективным, так и объективным, отметил Президент. Он убежден, что этим отстающим сельхозпредприятиям необходимо оказать помощь. В качестве буксира для них, по словам главы государства, могут выступить промышленные предприятия. "Кто-то поможет людьми, кто-то техникой, кто-то отремонтирует технику", - отметил Александр Лукашенко.
Он рассказал о предложениях белорусских нефтеперерабатывающих заводов, которые производят биодизель для сельхозпредприятий, при этом теряя в совокупности до $30 млн. Глава государства подчеркнул, что это поддержка села, поэтому отойти от такой практики пока нельзя. Нефтяники предложили перестроить эту работу: не выдавать на эти деньги предприятиям топливо, а ремонтировать им технику. "Я согласился. Какая разница, из какого кармана поступят эти $20-30 млн", - сказал Президент. Таким же образом, добавил он, могут поступить и другие предприятия, у которых есть соответствующая база. При этом, пояснил Александр Лукашенко, помогать необходимо исключительно слабым хозяйствам.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за поддержку отстающих хозяйств силами промышленных предприятий. Об этом он заявил сегодня, согласовывая...
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