ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Просто жалко людей" - Лукашенко предложил промпредприятиям взять на буксир слабые хозяйства

11.06.2019 14:58 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за поддержку отстающих хозяйств силами промышленных предприятий. Об этом он заявил сегодня, согласовывая назначение руководителей местных органов власти, передает корреспондент БЕЛТА.

"Просто жалко людей" - Лукашенко предложил промпредприятиям взять на буксир слабые хозяйства

"Для нас очень важно поддержать село в этот очень сложный период. Нам ни в коем случае нельзя допустить спада в сельскохозяйственном производстве", - подчеркнул глава государства. Он добавил, что страна обеспечит себя продовольствием даже в случае закрытия слабых хозяйств. "Людей жалко просто. Но если люди этого не понимают, пойдут где-то искать работу. Мы готовы поддержать и помочь, только надо, чтобы на местах шевелились. Мы не можем закапывать в эти хозяйства деньги безвозвратно. Поэтому серьезно надо думать о перспективах", - сказал Александр Лукашенко.

В стране около 20-25% хозяйств не могут выйти на рентабельную работу собственными силами. Им тяжело справиться со сложившейся ситуацией по разным причинам, как субъективным, так и объективным, отметил Президент. Он убежден, что этим отстающим сельхозпредприятиям необходимо оказать помощь. В качестве буксира для них, по словам главы государства, могут выступить промышленные предприятия. "Кто-то поможет людьми, кто-то техникой, кто-то отремонтирует технику", - отметил Александр Лукашенко.

Он рассказал о предложениях белорусских нефтеперерабатывающих заводов, которые производят биодизель для сельхозпредприятий, при этом теряя в совокупности до $30 млн. Глава государства подчеркнул, что это поддержка села, поэтому отойти от такой практики пока нельзя. Нефтяники предложили перестроить эту работу: не выдавать на эти деньги предприятиям топливо, а ремонтировать им технику. "Я согласился. Какая разница, из какого кармана поступят эти $20-30 млн", - сказал Президент. Таким же образом, добавил он, могут поступить и другие предприятия, у которых есть соответствующая база. При этом, пояснил Александр Лукашенко, помогать необходимо исключительно слабым хозяйствам.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за поддержку отстающих хозяйств силами промышленных предприятий. Об этом он заявил сегодня, согласовывая...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко назначил командующего внутренними войсками главой МВД Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика