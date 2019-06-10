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Лукашенко: милицию надо немножко встряхнуть в плане дисциплины
11.06.2019 14:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым обратить внимание на вопросы дисциплины в органах внутренних дел. Об этом он заявил сегодня, назначая
"Скажем откровенно, милицию надо немножко встряхнуть в плане дисциплины. Ну а для этого какой нужен человек - военный. Хотя вы относительно военный человек, вы и милицию хорошо знаете. Вы там были внутри, вы видели эти проблемы. А вообще, тому, чего не знаете, научитесь", - сказал глава государства.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым обратить внимание на вопросы дисциплины в органах внутренних дел. Об этом он заявил сегодня,...
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