Лукашенко: милицию надо немножко встряхнуть в плане дисциплины

Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым обратить внимание на вопросы дисциплины в органах внутренних дел. Об этом он заявил сегодня, назначая Юрия Караева на должность главы МВД, передает корреспондент БЕЛТА.





"Скажем откровенно, милицию надо немножко встряхнуть в плане дисциплины. Ну а для этого какой нужен человек - военный. Хотя вы относительно военный человек, вы и милицию хорошо знаете. Вы там были внутри, вы видели эти проблемы. А вообще, тому, чего не знаете, научитесь", - сказал глава государства.