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В Барановичах сын похитил у матери ювелирное изделие и сдал его в ломбард

11.06.2019 14:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичский ГОВД обратилась местная жительница, 1952 года рождения, с заявлением о краже золотого браслета.

В Барановичах сын похитил у матери ювелирное изделие и сдал его в ломбард

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что 35-летний сын потерпевшей, будучи в состоянии алкогольного опьянения, украл золотой браслет весом 13,45 гр.Мужчина воспользовался отсутствием своей матери, с которой он живет совместно. Ювелирное изделие он сдал в ломбард, а деньги(более 1000 рублей), вырученные за украшения, собирался потратить на алкоголь.

Подозреваемый задержан, ранее он уже был осужден за совершение кражи.

Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь.

Старший инспектор ГИиОС
Барановичского ГОВД 
Анастасия Гурская

 
 
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  В Барановичский ГОВД обратилась местная жительница, 1952 года рождения, с заявлением о краже золотого браслета. В ходе оперативно-розыскных мероприятий...
 
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