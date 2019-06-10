В Барановичах сын похитил у матери ювелирное изделие и сдал его в ломбард

Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичский ГОВД обратилась местная жительница, 1952 года рождения, с заявлением о краже золотого браслета.





В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что 35-летний сын потерпевшей, будучи в состоянии алкогольного опьянения, украл золотой браслет весом 13,45 гр.Мужчина воспользовался отсутствием своей матери, с которой он живет совместно. Ювелирное изделие он сдал в ломбард, а деньги(более 1000 рублей), вырученные за украшения, собирался потратить на алкоголь.

Подозреваемый задержан, ранее он уже был осужден за совершение кражи.

Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь.

Старший инспектор ГИиОС

Барановичского ГОВД

Анастасия Гурская