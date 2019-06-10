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В Барановичах сын похитил у матери ювелирное изделие и сдал его в ломбард
11.06.2019 14:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Барановичский ГОВД обратилась местная жительница, 1952 года рождения, с заявлением о краже золотого браслета.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что 35-летний сын потерпевшей, будучи в состоянии алкогольного опьянения, украл золотой браслет весом 13,45 гр.Мужчина воспользовался отсутствием своей матери, с которой он живет совместно. Ювелирное изделие он сдал в ломбард, а деньги(более 1000 рублей), вырученные за украшения, собирался потратить на алкоголь.
Подозреваемый задержан, ранее он уже был осужден за совершение кражи.
Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь.
Старший инспектор ГИиОС
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В Барановичский ГОВД обратилась местная жительница, 1952 года рождения, с заявлением о краже золотого браслета. В ходе оперативно-розыскных мероприятий...
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