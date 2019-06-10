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Эстафету «Пламя мира» первым в Минской области принял Солигорский район
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 11 июня Солигорский район первым в Минской области принял эстафету «Пламя мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главный символ II Европейских игр торжественно встретили в районе деревни Великий Лес.
Факелоносцы посетят знаковые объекты края: спустятся в шахту и поднимутся на терриконы. Главным событием дня станет эстафета по центральным улицам Солигорска, которая стартует в 18 часов.
В числе факелоносцев будут известные люди региона. В 18.30 на центральной площади начнется торжественная церемония, в рамках которой пройдут передача огня представителю Несвижского района и концерт.
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Новости Беларуси. 11 июня Солигорский район первым в Минской области принял эстафету «Пламя мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главный символ II...
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