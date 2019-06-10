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Молодёжь на защите памяти у Великой Победы. Марафон «75» отправился в путь по дорогам освобождения Беларуси

11.06.2019 14:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

 Новости Беларуси. По местам боевой славы. Молодежный марафон «75» отправился в путь. Акция, посвященная юбилею освобождения Беларуси, стартовала 11 июня у стелы «Минск-город герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свое путешествие по дорогам освобождения начала мобильная экспозиция, подготовленная сотрудниками Музея Великой Отечественной. Вплоть до 3 июля участники марафона будут пополнять ее, собирая фотографии погибших в годы войны.

Молодёжь на защите памяти у Великой Победы. Марафон «75» отправился в путь по дорогам освобождения Беларуси

Результатом кропотливой работы станет создание альбома «Беларусь помнит. Родные лица Победы». На его страницах разместят снимки представителей молодого поколения и фото их предков-победителей. Внести вклад в создание проекта может каждый житель страны.

Молодёжь на защите памяти у Великой Победы. Марафон «75» отправился в путь по дорогам освобождения Беларуси

Дмитрий Воронюк, первый секретарь центрального комитета ОО «Белорусский республиканский союз молодежи»:
По всей стране у нас пройдут масштабные самые разные мероприятия: это и наш open-air «Цветы Великой Победы», это и открытые диалоги, где мы пообщаемся о современных, быть может, поднимем какие-то проблемы, какие сегодня существуют, по попыткам фальсификации истории.

Сегодня молодежь – это именно те люди, которые стоят на защите великой памяти у нашей Великой Победы. Для нас это самое главное.

Молодёжь на защите памяти у Великой Победы. Марафон «75» отправился в путь по дорогам освобождения Беларуси

Молодёжь на защите памяти у Великой Победы. Марафон «75» отправился в путь по дорогам освобождения Беларуси

Молодёжь на защите памяти у Великой Победы. Марафон «75» отправился в путь по дорогам освобождения Беларуси

Анна Петровская, главный специалист центрального комитета ОО «Белорусский республиканский союз молодежи»:
Мы также организовали лабораторию, которая будет собирать материалы, согласно маршруту, то есть сканы фотографий и краткую биографию людей, которые воевали. Все эти фотографии на небольшой конкурсной основе (так как только лучшие должны войти именно в сам альбом). Остальные будут записаны на DVD-диск и станут неотъемлемой частью альбома.

Молодёжь на защите памяти у Великой Победы. Марафон «75» отправился в путь по дорогам освобождения Беларуси

Вместе с альбомом участники марафона создадут и уникальное полотно с именами наших героев. Его представят во время торжественного шествия 3 июля.

Продолжается в эти дни и интернет-марафон. Под хэштегом #Беларусьпомнит пользователи размещают в социальных сетях фотографии родственников, прошедших войну. 

Молодёжь на защите памяти у Великой Победы. Марафон «75» отправился в путь по дорогам освобождения Беларуси

Молодёжь на защите памяти у Великой Победы. Марафон «75» отправился в путь по дорогам освобождения Беларуси

Молодёжь на защите памяти у Великой Победы. Марафон «75» отправился в путь по дорогам освобождения Беларуси

Молодёжь на защите памяти у Великой Победы. Марафон «75» отправился в путь по дорогам освобождения Беларуси

Молодёжь на защите памяти у Великой Победы. Марафон «75» отправился в путь по дорогам освобождения Беларуси

Молодёжь на защите памяти у Великой Победы. Марафон «75» отправился в путь по дорогам освобождения Беларуси

Люди в материале: Дмитрий Воронюк, Анна Петровская
 
Теги: Минск
 
 
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 Новости Беларуси. По местам боевой славы. Молодежный марафон «75» отправился в путь. Акция, посвященная юбилею освобождения Беларуси, стартовала 11 июня у стелы...
 
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