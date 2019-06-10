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Петришенко о вступительной кампании-2019: «Увеличили на 650 мест IT-сферу, сферу медицины, сферу физвоспитания и культуры»

11.06.2019 14:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В вузах Беларуси 11 июня началось централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первое испытание – по белорусскому языку. В нем принимают участие более 22 тысяч человек.

Последнее – по всемирной истории – запланировано на 1 июля. Также установлены и резервные дни. Воспользоваться такой возможностью смогут те абитуриенты, которые пропустили основные дни по уважительным причинам. Всего по стране созданы 40 пунктов для проведения ЦТ.

Оценки по новым методикам: в Беларуси стартовало ЦТ

Петришенко о вступительной кампании-2019: «Увеличили на 650 мест IT-сферу, сферу медицины, сферу физвоспитания и культуры»

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Госкомиссиями, всеми учебными заведениями созданы надлежащие условия для того, чтобы абитуриенты могли проявить свои знания, не волнуясь, ответить на все те вопросы, которые сформулированы в задании.

Особенность текущего года в том, что мы немножко снизили потребности экономики, социальной сферы и других наших отраслей; по специальностям – по юридической и экономической. Но увеличили на 650 мест IT-сферу, сферу медицины, сферу физического воспитания и культуры.

Петришенко о вступительной кампании-2019: «Увеличили на 650 мест IT-сферу, сферу медицины, сферу физвоспитания и культуры»

Сертификаты централизованного тестирования начнут выдавать с 10 июля. Они будут действительны два года.

Отметим, если абитуриент наберет на ЦТ количество балов ниже порогового значения, то поступать по данному сертификату он не сможет. К слову, оценивать уровень знаний и подготовки будущих студентов в 2019 году будут по новой методике.

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Петришенко о вступительной кампании-2019: «Увеличили на 650 мест IT-сферу, сферу медицины, сферу физвоспитания и культуры»

Петришенко о вступительной кампании-2019: «Увеличили на 650 мест IT-сферу, сферу медицины, сферу физвоспитания и культуры»

Люди в материале: Игорь Петришенко
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В вузах Беларуси 11 июня началось централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первое испытание – по белорусскому...
 
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