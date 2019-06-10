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Мужчина нашёл на кухне рычащего 3-метрового крокодила. Он разбил окно и устроил погром
Источник материала: СТВ
Житель Флориды вернулся домой и обнаружил у порога дома аллигатора длиной почти два метра.
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Мужчина опубликовал фото в соцсетях и отметил, что это типичная жизнь Флориды.
У мужчины спросили в комментариях, что же он сделал дальше. Ответ был очевиден – убежал и позвонил в полицию, чтобы прислали специалиста, который поможет убрать крокодила.
Аллигатор был длиной около двух метров. Мужчина признается, что ему сперва показалось, что животное гораздо меньше. Кроме того, крокодил начал шипеть, чем испугал жителя дома.
В настоящее время у аллигаторов брачный сезон, поэтому звери массово вышли на улицу.
Ранее аллигатор длиной более 3 метров ворвался в дом жителя Флориды через низкое окно на кухне.
Полицейское управление города Клируотера, в котором произошел инцидент, разместило фотографии аллигатора и разбитого окна, через которое животное прорвалось внутрь.
Атаки аллигаторов на людей редки. Специалисты советуют держаться подальше от животных и следить за тем, чтобы собаки были на поводке.
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Житель Флориды вернулся домой и обнаружил у порога дома аллигатора длиной почти два метра. По информации Daily Mail, мужчина пришел домой после тяжелой смены и...
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