ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчина нашёл на кухне рычащего 3-метрового крокодила. Он разбил окно и устроил погром

11.06.2019 13:41 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Житель Флориды вернулся домой и обнаружил у порога дома аллигатора длиной почти два метра.  

По информации Daily Mail, мужчина пришел домой после тяжелой смены и увидел, что дверь его дома заблокировало животное.  

Мужчина опубликовал фото в соцсетях и отметил, что это типичная жизнь Флориды.  

«Что вы сделаете, когда вернетесь домой в 6 утра после 10-часовой ночной смены и обнаружите, что ЭТО сидит на вашем пороге».  

У мужчины спросили в комментариях, что же он сделал дальше. Ответ был очевиден – убежал и позвонил в полицию, чтобы прислали специалиста, который поможет убрать крокодила.  

Мужчина нашёл на кухне рычащего 3-метрового крокодила. Он разбил окно и устроил погром
Фото: facebook.com/maprestridge76

Аллигатор был длиной около двух метров. Мужчина признается, что ему сперва показалось, что животное гораздо меньше. Кроме того, крокодил начал шипеть, чем испугал жителя дома.  

В настоящее время у аллигаторов брачный сезон, поэтому звери массово вышли на улицу.  

Ранее аллигатор длиной более 3 метров ворвался в дом жителя Флориды через низкое окно на кухне.  

Мужчина нашёл на кухне рычащего 3-метрового крокодила. Он разбил окно и устроил погром

Полицейское управление города Клируотера, в котором произошел инцидент, разместило фотографии аллигатора и разбитого окна, через которое животное прорвалось внутрь.  

Атаки аллигаторов на людей редки. Специалисты советуют держаться подальше от животных и следить за тем, чтобы собаки были на поводке.  

«Она появилась из ниоткуда». Тихая рыбалка отца и сына закончилась встречей с гигантской акулой (читать далее).   

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Флориды вернулся домой и обнаружил у порога дома аллигатора длиной почти два метра.   По информации Daily Mail, мужчина пришел домой после тяжелой смены и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент рассмотрел кадровые вопросы: назначены новые главы Министерства здравоохранения и МВД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика