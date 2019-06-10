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Президент рассмотрел кадровые вопросы: назначены новые главы Министерства здравоохранения и МВД

11.06.2019 13:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. Владимир Караник возглавит Министерство здравоохранения, Юрий Караев станет министром внутренних дел, а Виталий Вовк будет управлять Минским тракторным заводом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также Президент согласовал назначение руководителей местных органов власти в Могилеве, Лиозненском и Могилевском районах.

Президент рассмотрел кадровые вопросы: назначены новые главы Министерства здравоохранения и МВД

Президент рассмотрел кадровые вопросы: назначены новые главы Министерства здравоохранения и МВД

Александр Лукашенко отметил, что в первую очередь новым управленцам нужно быть ближе к людям, а также обратил внимание на такие важные темы, как заготовка кормов, развитие новых направлений в сельском хозяйстве.

Так, например, сельхозпредприятиям можно заняться овцеводством. Раньше в нашей стране на этом специализировались многие. Также глава государства отметил необходимость поддержки отстающих силами промышленных предприятий. В настоящее время в стране около 20-25 % хозяйств не могут выйти на рентабельную работу. Помочь им можно и кадрами, и техникой.

Президент рассмотрел кадровые вопросы: назначены новые главы Министерства здравоохранения и МВД

Президент рассмотрел кадровые вопросы: назначены новые главы Министерства здравоохранения и МВД

Президент рассмотрел кадровые вопросы: назначены новые главы Министерства здравоохранения и МВД

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. Владимир Караник возглавит Министерство здравоохранения, Юрий Караев станет министром внутренних дел, а...
 
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