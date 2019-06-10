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Житель Витебска полгода крал кошельки, притворяясь пациентом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебске в местной больнице правоохранители задержали мужчину во время совершения очередной кражи.
Как
Подозреваемый – бывший заключенный, который в январе освободился после 18-летнего тюремного срока за кражи. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Зимой 2019 года в Брестском районе были задержаны серийные воры.
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Новости Беларуси. В Витебске в местной больнице правоохранители задержали мужчину во время совершения очередной кражи. Как сообщает УВД Витебского...
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