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Житель Витебска полгода крал кошельки, притворяясь пациентом

11.06.2019 13:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебске в местной больнице правоохранители задержали мужчину во время совершения очередной кражи.  

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, 52-летний злоумышленник хорошо изучил режим работы больницы и расположение палат. Мужчина прикидывался пациентом и ждал момента, когда больные уйдут на процедуры. Из незапертых палат он забирал кошельки и уходил. Таким образом местный житель смог осуществить девять краж.  

Подозреваемый – бывший заключенный, который в январе освободился после 18-летнего тюремного срока за кражи. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».  

Зимой 2019 года в Брестском районе были задержаны серийные воры.  

Они специализировались на металлоломе – подробнее здесь.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебске в местной больнице правоохранители задержали мужчину во время совершения очередной кражи.   Как сообщает УВД Витебского...
 
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