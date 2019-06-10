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Стала известна причина смерти звезды шоу «Голос»

11.06.2019 12:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. На 45 году скончался участник шестого сезона проекта «Голос» Алексей Сафиулин. Об этом сообщается на странице мужчины в Instagram.  

«Он скоропостижно скончался от сердечного приступа дома 8 июня около 19:00. На его состояние могла повлиять жара и острый недосып после перелёта с гастролей. Он ничем не болел, был молод и полон сил. Берегите себя», – говорится в сообщении.  

Алексей Сафиулин родился 22 февраля 1975 года. Мужчина окончил Российский институт театрального искусства, учился на кафедре вокала. Алексей – бывший солист Мариинского театра.  

Прощание с Сафиулиным пройдёт 13 июня в 10:30 в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке.  

Люди в материале: Алексей Сафиулин
 
 
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Новости России. На 45 году скончался участник шестого сезона проекта «Голос» Алексей Сафиулин. Об этом сообщается на странице мужчины в Instagram.   «Он скоропостижно...
 
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