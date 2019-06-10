Парень из Светлогорска пытался угнать машину, но оставил в ней барсетку с паспортом

Источник материала: KYKY

20-летний парень из Светлогорска попытался угнать автомобиль, но не смог его завести. Беларус, видимо, так сильно расстроился, что забыл в машине свой паспорт и военный билет.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, это уже третья попытка молодого человека угнать чужое авто. И такая же неудачная, как и все предыдущие. На этот раз парень со своими друзьями отдыхал в деревне Хутор – не без алкоголя. Прогуливаясь по деревне, он увидел Volkswagen Golf 1987 года выпуска и решил, что пешком добираться домой не хочет. Беларус вскрыл дверь, разобрал замок зажигания, но завести не получилось. Домой пришлось идти «на своих двоих».

Наутро повреждения иномарки увидела хозяйка машины. Внутри она обнаружила барсетку с документами «угонщика»: паспортом, военным билетом и банковскими карточками. Найти парня милиции труда не составило.