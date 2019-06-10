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Парень из Светлогорска пытался угнать машину, но оставил в ней барсетку с паспортом
Источник материала: KYKY>
20-летний парень из Светлогорска попытался угнать автомобиль, но не смог его завести. Беларус, видимо, так сильно расстроился, что забыл в машине свой паспорт и военный билет.
Как
Наутро повреждения иномарки увидела хозяйка машины. Внутри она обнаружила барсетку с документами «угонщика»: паспортом, военным билетом и банковскими карточками. Найти парня милиции труда не составило.
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20-летний парень из Светлогорска попытался угнать автомобиль, но не смог его завести. Беларус, видимо, так сильно расстроился, что забыл в машине свой паспорт и...
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