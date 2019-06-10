Лукашенко призвал провести выборы так, чтобы «чтобы комар носа не подточил»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал достойно провести предвыборные кампании, чтобы «комар носа не подточил». Об этом глава республики заявил в ходе назначения руководителей местных органов власти, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Много раз говорил: компартии нет, мужики. Мы за все отвечаем, то бишь вы. И две предвыборные кампании на ваших плечах. Пожалуйста, обеспечьте достойное проведение этих кампаний, чтобы комар носа не подточил. У нас для этого есть все. Мы не ахти какие великие. И я понимаю, и вы понимаете, что уж не умирает народ от любви к нам. Но народ прекрасно понимает, что ныне действующая в Беларуси власть – это единственное какое-то уникальное явление, не только на постсоветском пространстве, где мы все обращены к народу. Что мы людям не сделали, чтобы они нас не поддерживали? Все сделали», – заявил Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что нужно работать с электоратом и не допускать хамства по отношению к простым гражданам.

«Не допускайте хамства по отношению к людям, потому что много жалоб. Не надо их отпихивать. Другого народа нет, и не такой уж плохой у нас народ. Надо с ними работать», – заметил белорусский лидер.

Он добавил, что нужно обязательно разговаривать с людьми и вникнуть в их проблемы.

«Часто говорю: когда не знаешь, что делать, иди к людям. Даже если ты не найдешь ответа на вопрос, с которым ты пришел к ним, тебе будет легче потом. Ты поймешь, чем дышит народ. И не так страшна эта проблема, как тебе порой кажется, сидя в кабинете», – добавил Лукашенко.

Парламентские выборы в Беларуси пройдут в 2019 году, президентские – в 2020-м.