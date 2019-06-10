|
В Беларуси новый глава МВД. Им стал Юрий Караев
11.06.2019 14:25 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил министром внутренних дел Юрия Караева. До настоящего времени он работал в должности заместителя министра внутренних дел - командующего внутренними войсками.
Напомним, ранее предыдущий глава МВД Игорь Шуневич обратился к главе государства с рапортом об отставке, президент эту отставку принял.
Назначая Караева на должность главы МВД, Лукашенко отметил, что считает необходимым обратить внимание на вопросы дисциплины в органах внутренних дел."Скажем откровенно, милицию надо немножко встряхнуть в плане дисциплины. Ну а для этого какой нужен человек - военный. Хотя вы относительно военный человек, вы и милицию хорошо знаете. Вы там были внутри, вы видели эти проблемы. А вообще, тому, чего не знаете, научитесь", - сказал глава государства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил министром внутренних дел Юрия Караева. До настоящего времени он работал в должности заместителя министра...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)