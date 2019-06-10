Источник материала: Ежедневник





Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил министром внутренних дел Юрия Караева. До настоящего времени он работал в должности заместителя министра внутренних дел - командующего внутренними войсками.

Напомним, ранее предыдущий глава МВД Игорь Шуневич обратился к главе государства с рапортом об отставке, президент эту отставку принял.

Назначая Караева на должность главы МВД, Лукашенко отметил, что считает необходимым обратить внимание на вопросы дисциплины в органах внутренних дел.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси новый глава МВД. Им стал Юрий Караев Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил министром внутренних дел Юрия Караева. До настоящего времени он работал в должности заместителя министра...

"Скажем откровенно, милицию надо немножко встряхнуть в плане дисциплины. Ну а для этого какой нужен человек - военный. Хотя вы относительно военный человек, вы и милицию хорошо знаете. Вы там были внутри, вы видели эти проблемы. А вообще, тому, чего не знаете, научитесь", - сказал глава государства.